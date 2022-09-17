Erling Haaland Manchester City'de harikalar yaratıyor! Tarihe geçti

İngiltere Premier League'in 8. haftasında Manchester City deplasmanda Wolverhampton'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Manchester City 57. saniyede sağ kanattan hızlı çıktığı atakta, Kevin De Bruyne'nin yaptığı ortaya vuran Jack Grealish ile 1-0 öne geçti.
HAALAND SAHNEYE ÇIKTI VE TARİHE GEÇTİ
Golden sonra da ataklarına devam eden City, Wolves'a atak şansı vermezken dakikalar 16'yı gösterdiğinde Erling Haaland ile skoru 2-0 yaptı. Sol kanatta topu kapan deplasman ekibinde Bernardo Silva'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Norveçli golcü, ters ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşla golünü kaydetti ve yıldız oyuncu ilk 4 deplasman karşılaşmasında gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.