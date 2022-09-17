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    • Spor
    • 17.09.2022 17:17
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    • 17.09.2022 17:20
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    Erling Haaland Manchester City'de harikalar yaratıyor! Tarihe geçti

    İngiltere Premier Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Mavi beyazlı ekip mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, takımının ikinci golünü kaydetti. Norveçli golcü, flaş istatistik ile tarihe geçti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Haaland’dan tarihi performans!

    İngiltere Premier League'in 8. haftasında Manchester City deplasmanda Wolverhampton'u 3-0 mağlup etti.

    Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Manchester City 57. saniyede sağ kanattan hızlı çıktığı atakta, Kevin De Bruyne'nin yaptığı ortaya vuran Jack Grealish ile 1-0 öne geçti.

    HAALAND SAHNEYE ÇIKTI VE TARİHE GEÇTİ

    Golden sonra da ataklarına devam eden City, Wolves'a atak şansı vermezken dakikalar 16'yı gösterdiğinde Erling Haaland ile skoru 2-0 yaptı. Sol kanatta topu kapan deplasman ekibinde Bernardo Silva'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Norveçli golcü, ters ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşla golünü kaydetti ve yıldız oyuncu ilk 4 deplasman karşılaşmasında gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.

        Yenen goller sonrası reaksiyon vermeye çalışan ev sahibi ekipte, 33. dakikada stoper oyuncusu Nathan Collins'i, Jack Grealish'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

        İKİNCİ YARIDA FARK 3'E ÇIKTI

        İlk yarı Manchester City'nin üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmanın 69. dakikasında yine De Bruyne'nin asistinde Phil Foden farkı 3'e çıkaran golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi.

        Bu sonuçla beraber Manchester City puanını 17'ye çıkarırken, Wolverhampton 6 puanda kaldı.

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