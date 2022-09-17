Erling Haaland Manchester City'de harikalar yaratıyor! Tarihe geçti

HAALAND SAHNEYE ÇIKTI VE TARİHE GEÇTİ

Golden sonra da ataklarına devam eden City, Wolves'a atak şansı vermezken dakikalar 16'yı gösterdiğinde Erling Haaland ile skoru 2-0 yaptı. Sol kanatta topu kapan deplasman ekibinde Bernardo Silva'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Norveçli golcü, ters ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşla golünü kaydetti ve yıldız oyuncu ilk 4 deplasman karşılaşmasında gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.