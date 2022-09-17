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    • Spor
    • 17.09.2022 18:46
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    • 17.09.2022 23:22
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    Son dakika: Beşiktaş İstanbulspor ile berabere kaldı!

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele, 2-2 beraberlik ile tamamlandı. Beşiktaş'ın golleri Weghorst ve N'koudou'dan gelirken, İstanbulspor'a puanı getiren golleri Emir Kaan ve Ali Yaşar kaydetti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şaşıp kaldılar!

    Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, Beşiktaş, 2-2 berabere tamamladı. Beşiktaş'ın golleri Kevin N'koudou ve Wout Weghorst'tan gelirken, İstanbulspor'un gollerini Emir Kaan ve Ali Yaşar kaydetti.

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    N'KOUDOU ALEV ALDI
    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Kevin N'koudou, bulduğu gol ile birlikte toplamda çıktığı 7 karşılaşmada 4. golünü bulmuş oldu. Yıldız futbolcu daha önce Alanyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü ağlarını da havalandırmıştı.

        WEGHORST BEŞİKTAŞ'I TAŞIYOR
        Siyah beyazlıların sezon başında takıma kazandırdığı Hollandalı golcü Wout Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 7 karşılaşmada 7 gole direkt katkı verdi. Bu katkının 3'ü gol olurken, 4'ü de asist oldu.

        İSTANBULSPOR CEZA SAHASINA GİRMEDEN ATTI

        İstanbulspor'un beraberliği getiren gollerini kaydeden Emir Kaan ve Ali Yaşar'ın golleri, ceza sahası dışından net vuruşlar ile geldi.

        BEŞİKTAŞ İLK OLDU

        İstanbulspor'dan iki gol yiyen Beşiktaş, bu sezon sarı siyahlılardan iki gol yiyen ilk takım oldu.

            LİDERLİK ŞANSI KAÇTI

            Alınan beraberlik sonrasında puanını 14'e yükselten Beşiktaş, ligde Konyaspor ile birlikte aynı puana ulaşmış oldu ve üçüncü sıraya yükseldi. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmada galibiyet ile ayrılsa ligin ilk sırasına yükselerek Galatasaray'ı geride bırakacaktı.

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            Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş İstanbulspor ile berabere kaldı!
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