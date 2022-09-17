Son dakika: Beşiktaş İstanbulspor ile berabere kaldı!

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, Beşiktaş, 2-2 berabere tamamladı. Beşiktaş'ın golleri Kevin N'koudou ve Wout Weghorst'tan gelirken, İstanbulspor'un gollerini Emir Kaan ve Ali Yaşar kaydetti.
N'KOUDOU ALEV ALDI
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Kevin N'koudou, bulduğu gol ile birlikte toplamda çıktığı 7 karşılaşmada 4. golünü bulmuş oldu. Yıldız futbolcu daha önce Alanyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü ağlarını da havalandırmıştı.