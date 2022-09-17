Son dakika: Beşiktaş İstanbulspor ile berabere kaldı!

N'KOUDOU ALEV ALDI

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Kevin N'koudou, bulduğu gol ile birlikte toplamda çıktığı 7 karşılaşmada 4. golünü bulmuş oldu. Yıldız futbolcu daha önce Alanyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü ağlarını da havalandırmıştı.