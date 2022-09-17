Fenerbahçe gole doymuyor! Avrupa ve Süper Lig'de zirvede





Fenerbahçe, Süper Lig'de 5 maçta 15 gole ulaştı. Yani maç başına 3 golle oynuyor. Onu ezeli rakibi Beşiktaş takip ediyor. Bugün İstanbulspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, 6 maçta 14 gol buldu.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise 7 maç sonunda 9 gol kaydetti. Bir diğer şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ise ilk 6 haftada 8 gol attı.