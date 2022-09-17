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    • 17.09.2022 12:25
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    • 17.09.2022 12:25
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    Fenerbahçe gole doymuyor! Avrupa ve Süper Lig'de zirvede

    Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile birlikte Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde toplamda 29 gol bularak taraftarlarını futbola doyurdu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe gole doymuyor!

    Fenerbahçe, sezon başında yenilenmiş kadrosu ve teknik heyetiyle birlikte her maç öncesi izleyenlere müthiş bir futbol vaat ediyor. Nitekim Sarı-Lacivertliler bu sezon çıktığı tüm maçlarda rakip kaleleri adeta bombardımana tuttu.

    TARAFTAR ADETA KENDİNDEN GEÇİYOR
    Sarı-Lacivertli taraftarlar da yıllardır özledikleri futbolu bu sezon izlemenin keyfini sürüyor. Bol gollü maçlara şahit oluyorlar. Teknik Direktör Jorge Jesus'un baş döndüren hücum futboluyla adeta kendilerinden geçiyorlar.

    Fenerbahçe, bu sezon mücadele ettiği Süper Lig (15 gol) ve Avrupa Ligi'nde (14 gol) en fazla gol atan takım konumunda yer alıyor. Sarı Kanarya, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplamda 29 gol bularak taraftarlarını futbola doyurdu.

    Kanarya'da Enner Valencia 7 golle takımın en fazla gol atan oyuncusu.Onu 3 golle Joshua King ve İrfan Can Kahveci takip ediyor. Lincoln, Emre Mor, Arda Güler ve Serdar Dursun'un ise 2'şer golü var.


        Fenerbahçe, Süper Lig'de 5 maçta 15 gole ulaştı. Yani maç başına 3 golle oynuyor. Onu ezeli rakibi Beşiktaş takip ediyor. Bugün İstanbulspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, 6 maçta 14 gol buldu.

        Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise 7 maç sonunda 9 gol kaydetti. Bir diğer şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ise ilk 6 haftada 8 gol attı.

        Avrupa Ligi'nde 14 golle zirvede bulunan Fenerbahçe'yi 12 golle İsveç takımı Malmö takip ediyor. Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan AEK Larnaca ise 11 golle 3. Sırada kendisine yer buldu.


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