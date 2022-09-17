Fenerbahçe gole doymuyor! Avrupa ve Süper Lig'de zirvede

Fenerbahçe, sezon başında yenilenmiş kadrosu ve teknik heyetiyle birlikte her maç öncesi izleyenlere müthiş bir futbol vaat ediyor. Nitekim Sarı-Lacivertliler bu sezon çıktığı tüm maçlarda rakip kaleleri adeta bombardımana tuttu.
TARAFTAR ADETA KENDİNDEN GEÇİYOR
Sarı-Lacivertli taraftarlar da yıllardır özledikleri futbolu bu sezon izlemenin keyfini sürüyor. Bol gollü maçlara şahit oluyorlar. Teknik Direktör Jorge Jesus'un baş döndüren hücum futboluyla adeta kendilerinden geçiyorlar.
Fenerbahçe, bu sezon mücadele ettiği Süper Lig (15 gol) ve Avrupa Ligi'nde (14 gol) en fazla gol atan takım konumunda yer alıyor. Sarı Kanarya, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplamda 29 gol bularak taraftarlarını futbola doyurdu.
Kanarya'da Enner Valencia 7 golle takımın en fazla gol atan oyuncusu.Onu 3 golle Joshua King ve İrfan Can Kahveci takip ediyor. Lincoln, Emre Mor, Arda Güler ve Serdar Dursun'un ise 2'şer golü var.