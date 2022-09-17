Enner Valencia'ya Suudi Arabistan'dan müthiş teklif: Serveti geri çevirdi!

Bu sezon oynadığı her 75 dakikada bir gol atan Valencia, Süper Lig'de 63 maçta forma giydi ve 25 kez fileleri havalandırdı. Yıldız golcünün ligde 11 de asisti bulunuyor. Bu sezon ligde 6 gol atan Valencia, Ümraniye, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında duble yaptı.

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