Enner Valencia'ya Suudi Arabistan'dan müthiş teklif: Serveti geri çevirdi!

Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri olan Ekvadorlu yıldız, bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Tecrübeli oyuncu, henüz sezonun başı olmasına rağmen 7 gole ulaştı.
VALENCIA'YA MÜTHİŞ TEKLİF
Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia attığı gollerin yanı sıra Sarı-Lacivertliler'e bağlılığıyla da gönüllere taht kuracak. Yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'dan müthiş bir teklif geldi.
FENERBAHÇE'DEN YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Bir Suudi Arabistan kulübü Enner Valencia'ya 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia, 12 milyon Euro'luk teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.