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    • Spor
    • 16.09.2022 18:38
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    • 16.09.2022 18:58
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    Son dakika: Galatasaray - Konyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu!

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri ve öne çıkan detayları...

    takvim.com.tr
    İlk 11’ler belli oldu!

    Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Konyaspor ile karşılaşacak.

    Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

    Geçtiğimiz haftayı Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönerek geçiren Galatasaray'da gözlerin yeni transferlerden Mauro Icardi'nin üzerinde olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızın Arabam.com Konyaspor mücadelesinde ilk kez süre alabileceği değerlendirmesini yapmıştı.

        İlhan Palut yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan ve ligin zirvesinde yer alan Konyaspor ise oynadığı futbolla alkışları topluyor.

        İŞTE İLK 11'LER
        Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu.

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

        Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno, Hadziahmetovic, Soner, Cekici, Zymer, Muhammet Demir.

        MAÇIN HEYECANI BURADA
        Galatasaray - Konyaspor mücadelesinin canlı anlatımı ve öne çıkan detayları takvim.com.tr'den sizlerle buluşacak.

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        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray - Konyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu!
            SON DAKİKA