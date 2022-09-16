Son dakika: Galatasaray - Konyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Konyaspor ile karşılaşacak.
Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Geçtiğimiz haftayı Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönerek geçiren Galatasaray'da gözlerin yeni transferlerden Mauro Icardi'nin üzerinde olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızın Arabam.com Konyaspor mücadelesinde ilk kez süre alabileceği değerlendirmesini yapmıştı.