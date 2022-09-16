Son dakika: Galatasaray - Konyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu!

İŞTE İLK 11'LER

Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis



Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno, Hadziahmetovic, Soner, Cekici, Zymer, Muhammet Demir.