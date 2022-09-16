Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'den olay açıklamalar! "Bedeli ağır olur"

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın bu sene her zamanki gibi şampiyonluğa oynayacağını belirterek, "Bir, bu sene bu takım şampiyonluğa oynayacak. İki, bunu bu hocayla yapacak. Üç, elimizdeki kadro muhteşem. Dört, yabancı sayısında bu kadar ısrar olmamalıydı, rekabeti öldürüyor." dedi.
ISMAEL'DEN MEMNUN
Her sezon olduğu gibi bu sezonda da şampiyonluğa oynayacaklarını vurgulayan Çebi, "Şampiyonluğa oynadığımızın işaretlerini takımın performansında görüyoruz. Hocamdan çok memnunun. Her spor adamı eleştirilebilir, bu işin doğasında var çünkü insanoğlunun en iyi bildiği şey futbol, herkes futboldan çok iyi anlıyor." diye konuştu.