Galatasaray - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! GS - Konyaspor maçı canlı izle: Bedava, kesintisiz, şifresiz!

Süper Lig'in 7. haftasında nefesler tutuldu. Haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Gözler maç saatine çevirilirken, taraftarlar yayın kanalı ve canlı izleme ekranını merak ediyor. İşte GS - Konyaspor maçının canlı anlatımı!
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Muric, Endri, Bytyqi, Muhammet