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    • Spor
    • 16.09.2022 18:41
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    • 16.09.2022 18:41
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    Galatasaray - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! GS - Konyaspor maçı canlı izle: Bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Süper Lig'in 7. hafta maçında Galatasaray ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilen Galatasaray - Konyaspor maçı, Nef Stadyumu'nda oynanıyor. Taraftarlar maçın canlı takibini araştırmaya başladı. www.takvim.com.tr'den bu heyecanlı mücadelenin canlı yayın takibini yapabilirsiniz. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'in 7. haftasında nefesler tutuldu. Haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Gözler maç saatine çevirilirken, taraftarlar yayın kanalı ve canlı izleme ekranını merak ediyor. İşte GS - Konyaspor maçının canlı anlatımı!

    GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIZ!

    GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

    Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Muric, Endri, Bytyqi, Muhammet

        Mertens en büyük koz

        Orta sahada Kasımpaşa maçının yıldızlarından Lucas Torreira yine 11'de olacak. Sergio Oliviera ve Mertens'in de yine karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor. Sağ kanat Yunus Akgün, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu görev alacak.

        Midtsjö dönüyor

        Giresunspor'la oynanan 2. hafta maçında sakatlanan ve takımdan uzak kalan Norveçli Fredrik Midtsjö takımla çalışmalara başlamıştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kadroda olacak ancak 11'de olması beklenmiyor.

        Forvette yine Gomis

        Sarı-Kırmızılı takımın yeni yıldız transferi Icardi bu maçta ilk kez kadroda yer alacak. Ancak Icardi ve Seferovic'in maça yedekler arasında başlaması bekleniyor. Forvette Okan Buruk'un tercihi bu sezon 4 gol atan Bafetimbi gomis olacak.

        Mata kadroda yok

        Galatasaray'ın yeni transferlerinden İspanyol orta saha Juan Mata ise kadroda yer almıyor. Okan Buruk sezon başı kampı geçirmeyen 34 yaşındaki yıldız orta sahanın zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.
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        Haberler Spor Galatasaray - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! GS - Konyaspor maçı canlı izle: Bedava, kesintisiz, şifresiz!
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