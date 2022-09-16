Galatasaray - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! GS - Konyaspor maçı canlı izle: Bedava, kesintisiz, şifresiz!

Mertens en büyük koz

Orta sahada Kasımpaşa maçının yıldızlarından Lucas Torreira yine 11'de olacak. Sergio Oliviera ve Mertens'in de yine karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor. Sağ kanat Yunus Akgün, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu görev alacak.



Midtsjö dönüyor

Giresunspor'la oynanan 2. hafta maçında sakatlanan ve takımdan uzak kalan Norveçli Fredrik Midtsjö takımla çalışmalara başlamıştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kadroda olacak ancak 11'de olması beklenmiyor.