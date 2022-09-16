Ismael'in değişiklikleri pahalıya patladı: 5 puan uçtu gitti

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alırken 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar 6 maçta 13 puan toplarken Teknik Direktör Valerien Ismael'in oyuna müdahaleleri çok tartışıldı.

GECE İLE GÜNDÜZ GİBİ

Fransız teknik direktör, başarılı sonuçlar alsa da maça başlayan 11'i ve sonrasındaki hamleler arasındaki farklar adeta gece ile gündüz gibi… Kartal, Ismael oyuna müdahale etmeden 10 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.

4 GOL ATIP 5 GOL YEDİ

Siyah-Beyazlılar, Valerien Ismael oyuna hamle yaptıktan sonra ise 4 gol atıp 5 gol yedi. Örneğin Alanyaspor'a karşı 3-1 önde olan Beşiktaş, yapılan değişiklikler sonrası karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Maç 3-3 bitti.