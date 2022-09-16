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    • Spor
    • 16.09.2022 13:11
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    • 16.09.2022 13:28
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    Ismael'in değişiklikleri pahalıya patladı: 5 puan uçtu gitti

    Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet aldı. Siyah beyazlılar Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında 5 puan bıraktı. Puan kayıplarının gerçekleştiği maçlarda Valerien İsmael'in yaptığı değişiklikler tartışıldı. Alanyaspor maçında yapılan değişiklikler ardından skorun eşitlenmesi ve Başakşehir maçında geriye düşülmesi tepkilere neden oldu.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Ismael’in değişiklikleri pahalıya patladı

    Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alırken 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar 6 maçta 13 puan toplarken Teknik Direktör Valerien Ismael'in oyuna müdahaleleri çok tartışıldı.

    GECE İLE GÜNDÜZ GİBİ
    Fransız teknik direktör, başarılı sonuçlar alsa da maça başlayan 11'i ve sonrasındaki hamleler arasındaki farklar adeta gece ile gündüz gibi… Kartal, Ismael oyuna müdahale etmeden 10 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.

    4 GOL ATIP 5 GOL YEDİ
    Siyah-Beyazlılar, Valerien Ismael oyuna hamle yaptıktan sonra ise 4 gol atıp 5 gol yedi. Örneğin Alanyaspor'a karşı 3-1 önde olan Beşiktaş, yapılan değişiklikler sonrası karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Maç 3-3 bitti.

    BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ
    Son oynanan Başakşehir maçında da benzer bir senaryo yaşandı. Berabere giden maçta Valerien Ismael'in 57. dakikada Redmond'u oyuna aldı. 71'de konuk ekip Traore ile öne geçti ve Beşiktaş maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

    İKİNCİ YARI KABUSU
    Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmaya da yüksek tempoyla başlayan Beşiktaş ikinci yarılarda ise büyük düşüşler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de 14 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

        Beşiktaş yediği 8 golün 7'sini ise 45 ve sonraki dakikalarda kalesinde gördü. İlk yarılarda daha iyi performans sergileyen Siyah-Beyazlılar, oyuncu değişiklikleri sonrası çok daha fazla zorlanıyor.

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