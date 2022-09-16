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    • Spor
    • 16.09.2022 13:26
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    • 16.09.2022 14:31
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    Trabzonspor'dan KAP'a peş peşe açıklamalar! Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Yusuf Yazıcı ile yeni sözleşmeler tamam! İşte detaylar

    Son dakika haberine göre Trabzonspor tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, kaleci Uğurcan Çakır ve genç futbolcu Serkan Asan ile sözleşme uzattı. Yusuf Yazıcı ise takıma geri döndü. Bordo-mavili ekip sözleşme detaylarını da açıkladı.

    Trabzonspor’dan KAP’a imzaları peş peşe bildirdi

    Trabzonspor'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklama geldi.

    Bordo-mavililer yaptıkları açıklamalarda Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Serkan Asan'ın sözleşmelerinin uzatıldığı belirtildi.

    Abdullah Avcı açıklaması:
    Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

    Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı %50'den fazla olmayacaktır.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.

    Uğurcan Çakır açıklaması:
    Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

    Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.

        Serkan Asan açıklaması:
        Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

        -Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

        Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

        Kamuoyuna duyurulur.

        Saygılarımızla.

        Yusuf Yazıcı açıklaması:
        Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda, Lille Kulübü ile anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, Lille Kulübüne geçici transfer bedeli olarak, 500.000.-EUR ödenecektir.

        Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için garanti ücret olarak 25.000.000.-TL ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır.

        Kamuoyuna duyurulur.

        Saygılarımızla.

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