Trabzonspor'dan KAP'a peş peşe açıklamalar! Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Yusuf Yazıcı ile yeni sözleşmeler tamam! İşte detaylar

Serkan Asan açıklaması:

Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.