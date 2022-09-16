Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu krizi hala bitmedi! Teklif ile talep arasındaki fark 7 milyon TL

Beşiktaş'ta son 2 lig maçında forma giymeyen kaleci Ersin Destanoğlu'nda yaşanan problemin sözleşme krizi olduğu ortaya çıkmıştı. Beşiktaş Yönetimi'nin geçtiğimiz günlerde kaleci genç file bekçisi ile yeni sözleşme görüşmesi yaptığı ve yıllık kazancı 180 bin TL olan 21 yaşındaki file bekçisine bu kez 10 katı fiyatla yıllık 18 milyon TL teklif ettiği öğrenildi. Ancak Ersin Destanoğlu'nun bu teklife cevabı olumlu olmadı. Sözleşmesinin son senesinde olan 21 yaşındaki kalecinin, "Ben şampiyon takımın kalecisiyim. Şampiyonluk yaşanırken de, sonrasında da kendimi ispat ettiğimi düşünüyorum. Ben sadece hakkım olanı istiyorum" dediği öğrenildi. Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'tan istediği rakamın ise yıllık 25 milyon TL olduğu öğrenildi. Kendisine yapılan ilk teklifi kabul etmeyen başarılı file bekçisi ile ikinci bir görüşme daha yapılacağı da gelen haberler arasında. Gerekirse devreye direkt olarak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin girebileceği de ifade ediliyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in de bu sorunun bir an önce çözülmesini beklediği belirtiliyor. Başarılı kaleciye yurt dışından ciddi talipler olduğu da gelen bilgiler arasında.







ŞAMPİYONLUKTA KATKISI BÜYÜKTÜ

Ersin Destanoğlu iki sezon önce kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda önemli katkı yapmış, genç yaşına rağmen takımın 1. kalecisi olmayı başarmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN