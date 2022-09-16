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    • Spor
    • 16.09.2022 12:29
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    • 16.09.2022 12:29
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    Türkiye haftanın kazananı oldu! Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor göğsümüzü kabarttı

    Son dakika spor haberleri | Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor bu hafta aldıkları başarılı sonuçlarla göğsümüzü kapatırken, Türkiye'yi de ülkeler sıralamasında yukarı taşıdı. Bu haftaki 3 galibiyet 1 beraberlikle birlikte Türkiye, Belçika'yla beraber haftanın en çok puan toplayan 2 ülkesinden biri oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Türkiye haftanın kazananı oldu! Avrupa’da yüzler güldü

    Avrupa Kupaları'ndaki temsilcilerimiz bu hafta çok başarılı sonuçlara imza atarak göğsümü kabartmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımız aldığı başarılı sonuçlarla ülke puanına büyük katkı sağladı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor sahasında karşılaştığı Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı Trabzonspor'un başında ilk Avrupa galibiyetini elde ederken 1119 günlük kazanamama kabusu da sona erdi.

    Avrupa Ligi'ndeki ülkemizi başarıyla temsil eden bir başka takımımız Fenerbahçe ise 2-0 geriye düştüğü Rennes deplasmanından 1 puanla ayrıldı. İrfan Can ve Valencia'nın golleriyle geri dönen Fenerbahçe puanını 4'e yükseltti.

    Sivasspor ise Cluj deplasmanında tek golle galip gelerek iki maçta 4 puana ulaşan bir başka temsilcimiz oldu. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselmek için önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.

    Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ise ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. Üstelik İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina karşısında 3-0'lık net bir skor elde ederek... İki maçtan 6 puan çıkartan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri de ülke puanına katkı yaparak ülkeye büyük bir sevinç yaşattı.

        Bu hafta Avrupa kupalarında en çok puan toplayan ülkeler Türkiye ve Belçika oldu. Temsilcilerimiz bu hafta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 1.400 puan topladı. Türkiye ve Belçika'yı 1286 puanla İngiltere ve İspanya takip etti.

        1250 puanlı Almanya ve 1143 puanlı İtalya ise ilk 5 sırada kendilerine yer bulabildiler. Portekiz, Hollanda ve Polonya takımlarını da geride bırakarak en fazla puan toplayan ülke olduk.

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