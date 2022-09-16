Türkiye haftanın kazananı oldu! Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor göğsümüzü kabarttı

Sivasspor ise Cluj deplasmanında tek golle galip gelerek iki maçta 4 puana ulaşan bir başka temsilcimiz oldu. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselmek için önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ise ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. Üstelik İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina karşısında 3-0'lık net bir skor elde ederek... İki maçtan 6 puan çıkartan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri de ülke puanına katkı yaparak ülkeye büyük bir sevinç yaşattı.