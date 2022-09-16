Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta Rennes’ten puanı kaptı





5 DAKİKA OLSA KAZANIRDIK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 2-2 sona eren maçın ardından konuştu. Portekizli teknik adam, "2- 0'dan geri geldik. İyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Yaptığımız değişiklikler de skoru almamızda yardımcı oldu. 5 dakika daha olsa maçı kazanabilirdik. Kim oynarsa oynasın seviyemizi gösteriyoruz" ifadesini kullandı. Jesus, "Rennes ve Dinamo Kiev'i hala grubun favorileri olarak görüyor musunuz" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Dinamo Kiev ve son olarak da Rennes'e karşı iki iyi sonuç aldık. Ama fikrim devam ediyor. Rennes tehlikeli bir takım. Dinamo Kiev de normalde Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım. Aldığı sonuçlar kimseyi yanıltmamalı. Dolayısıyla fikrim divam ediyor"