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    Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta Rennes’ten puanı kaptı

    Çok iyi oynamasına rağmen 52 ve 54’te yediği iki gol le şok olan Fenerbahçe önce İrfan Can’ın füzesiyle umutlandı. Uzatmada Valencia’nın penaltısıyla da 2-2’yi yakaladı...

    Fener bitti demeden bitmez!

    Fener Fransa'da 1 puanı kaptı... Sarı- Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. hafta maçında Rennes deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Puanını 4'e çıkaran temsilcimiz gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmayı başardı.



    İRFAN CAN'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
    7. dakikada ceza yayında Batshuayi'nin müsait durumunda şutunda kaleci Mandanda topu iki hamlede kontrol etti. 25. dakikada İrfan Can'ın golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi.



    2 DAKİKADA ÜST ÜSTE GOLLER
    52. dakikada savunmamızın hatasını affetmeyen Terrier skoru 1-0 yaptı. 2 dakika sonra bu kez Majer sahneye çıktı ve Rennes bir gol daha attı: 2-0. 58'de Terrier'in şutu direkten geri geldi.



        SOL AYAĞIYLA MÜTHİŞ VURDU
        60'ta İrfan Can harika bir gol attı: 2-1. 83'te Traore kırmızı gördü ve Rennes 10 kişi kaldı. 90+1'de Valencia penaltıdan skoru 2-2 yaptı. Gruptaki diğer maçta Larnaca, D.Kiev'i 1-0 yendi.



        5 DAKİKA OLSA KAZANIRDIK!
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 2-2 sona eren maçın ardından konuştu. Portekizli teknik adam, "2- 0'dan geri geldik. İyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Yaptığımız değişiklikler de skoru almamızda yardımcı oldu. 5 dakika daha olsa maçı kazanabilirdik. Kim oynarsa oynasın seviyemizi gösteriyoruz" ifadesini kullandı. Jesus, "Rennes ve Dinamo Kiev'i hala grubun favorileri olarak görüyor musunuz" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Dinamo Kiev ve son olarak da Rennes'e karşı iki iyi sonuç aldık. Ama fikrim devam ediyor. Rennes tehlikeli bir takım. Dinamo Kiev de normalde Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım. Aldığı sonuçlar kimseyi yanıltmamalı. Dolayısıyla fikrim divam ediyor"



        RENNES'İN BİLETLERİNİ TÜRKLER SATIN ALDI
        Türk taraftarlar ev sahibi takım tribünlerinde karşılaşmayı takip etti. Fransızlar'ın kombinelerini satın alan çok sayıda Türk futbolsever Fener'i destekledi.



            PERES'IN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI!
            Gecenin başarılı isimlerinden Peres büyük şanssızlık yaşadı. 54. dakikada Rennes'in 2. golü sırasında dizini kale direğine çarpan Brezilyalı stoper sakatlandı ve sedyeyle oyun dışına alındı. Peres'in Alanya maçında oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.



            İŞTE PUANI GETİREN VURUŞ
            Oyuna ikinci yarıda giren Valencia uzatmada kazanılan penaltıda topun gerisine geçti. Ekvadorlu yıldız çok şık bir vuruşla Fenerbahçe'ye puanı getirdi.

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