CANLI | Fiorentina - Başakşehir

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, ilk maçında galip gelmişti. Başakşehir'de hedef kazanarak 2. galibiyerini almak.
BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Fiorentina maçı saat 22:00'de başladı ve TV 8,5'dan canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR-FIORENTINA İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Aleksic, Biglia, Berkay, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka
Fiorentina: Gollini, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Cabral, Saponara