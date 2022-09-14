Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu'nun neden forma giymediği belli oldu

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor. Kartal'ın as kalecisi, son iki haftadır yedek kulübesinde oturuyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sözleşme teklifini düşük bulan Ersin Destanoğlu ile yönetim arasında soğuk rüzgarların estiği öğrenildi. 21 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'tan 25 milyon lira maaş istediği ancak bu teklifin kabul edilmediği belirtildi. Bu gelişme üzerine yönetimin Valerien Ismael ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve sonrasında da Ersin'in kesik yediği iddia edildi.
YENİ GÖRÜŞME OLACAK
Sezonun ilk 4 haftası forma şansı bulan Ersin ilk olarak geçen hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında kesik yedi. Ersin geçen haftanın ardından Başakşehir maçında da yedekler arasındaydı. Ismael kalede Ersin yerine Emre Bilgin'e şans vermesiyle ilgili olarak, "Forma rekabetini diri tutmak istedik" demişti. Beşiktaş yönetiminin bu hafta içinde Ersin ile yeni bir görüşme yapması bekleniyor.