Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu'nun neden forma giymediği belli oldu

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor. Kartal'ın as kalecisi, son iki haftadır yedek kulübesinde oturuyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sözleşme teklifini düşük bulan Ersin Destanoğlu ile yönetim arasında soğuk rüzgarların estiği öğrenildi. 21 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'tan 25 milyon lira maaş istediği ancak bu teklifin kabul edilmediği belirtildi. Bu gelişme üzerine yönetimin Valerien Ismael ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve sonrasında da Ersin'in kesik yediği iddia edildi.