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    Başakşehir, İtalyan Fiorentina’yı da devirdi

    Medipol Başakşehir’e zaferi getiren golleri 57 ve 71’de Serdar Gürler ve 90’da Traore kaydetti. 2 maçta gol yemeden 6 puan alan Turuncu-Lacivertliler göğsümüzü kabartmaya devam etti.

    Avrupa’nın Serdar’ı

    UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. hafta maçında Başakşehir sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. 27. dakikada gelişen konuk takım atağında Saponara'nın vuruşu kaleci Muhammet'te kaldı. 30'da Başakşehir gole yaklaştı. Münir'in yay üzerinden vurduğu şut az farkla auta çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi 57'de kullanılan kornerde oluşan karambolde topu önünde bulan Serdar düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 71'de kalecinin hatasını iyi değerlendiren Serdar yine sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Traore attığı golle maçın sonucunu belirledi. Fiorentina'da Ikone 75'te 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Grubun diğer maçında Hearts deplasmanda Rigas'ı 2-0 mağlup etti.



    ONUR KONUĞU TERİM
    Fatih Terim, adını taşıyan statta eski takımı Fiorentina'nın maçına geldi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Terim'e özel bir hediye verdi.

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