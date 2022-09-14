Gomis hem performansı hem de çalışkanlığı ile gençlere taş çıkarıyor

Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle kendine gelen Galatasaray'da performansı en çok alkış alan isimlerin başında hiç tartışmasız Bafetimbi Gomis geliyor. 6 haftada attığı 4 golle takımını sırtlayan Fransız yıldızıla ilgili ortaya çıkan ayrıntılar dikkatleri çekiyor.
MAAŞ ÇOK YÜKSEKTİ AMA...
Alınan bilgilere göre 37 yaşındaki Gomis yaklaşık 1 ay önce bir İran kulübünden çok ciddi bir teklif aldı. Ancak yıldız futbolcunun Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kalması ve teklif edilen maaşın burada kazandığından fazla olmasına rağmen İran kulübünü geri çevirdiği öğrenildi. Gomis'in ayrıca kendisine özel bir fizyoterapist tuttuğu ve ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Fransız futbolcunun yine özel bir beslenme koçu ile çalıştığı ve bu sayede fiziki anlamda fit kaldığı ifade edildi. Sağlıklı olduğu sürece hiçbir idmanı kaçırmayan, antrenmanların bitiminde bireysel çalışmalar yapan Gomis genç futbolcular üzerinde de çok olumlu bir etkiye sahip.
LİDERLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün ardından yaşadığı sevinçle gündeme gelen tecrübeli futbolcu sadece saha içi performansı ile değil saha dışındaki liderlik özellikleri ile de teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline geldi.