Gomis hem performansı hem de çalışkanlığı ile gençlere taş çıkarıyor





MAAŞ ÇOK YÜKSEKTİ AMA...

Alınan bilgilere göre 37 yaşındaki Gomis yaklaşık 1 ay önce bir İran kulübünden çok ciddi bir teklif aldı. Ancak yıldız futbolcunun Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kalması ve teklif edilen maaşın burada kazandığından fazla olmasına rağmen İran kulübünü geri çevirdiği öğrenildi. Gomis'in ayrıca kendisine özel bir fizyoterapist tuttuğu ve ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Fransız futbolcunun yine özel bir beslenme koçu ile çalıştığı ve bu sayede fiziki anlamda fit kaldığı ifade edildi. Sağlıklı olduğu sürece hiçbir idmanı kaçırmayan, antrenmanların bitiminde bireysel çalışmalar yapan Gomis genç futbolcular üzerinde de çok olumlu bir etkiye sahip.