Tarih yazdı! Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu oldu | Spor haberleri





VOLKAN DEMİREL GÖZTEPE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Göztepe yeni hocasını bulmak için arayışa başladı. Sarı-Kırmızılı yönetim bu doğrultuda son olarak geçen sezon Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel ile temasa geçti. Genç teknik adamın yapılan teklifi Süper Lig'de görev yapmak istediğini söyleyerek geri çevirdiği öğrenildi. Yönetimin bu cevap üzerine Bayram Bektaş'la temasa geçtiği öğrenildi.



ADANASPOR'DA KAPLAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.Turuncubeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.



TÜRK TELEKOM24 BOOSTRACE HEYECANI

Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu 'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' Bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde 2.kez düzenlenecek ve sporcuların 24 saat boyunca pedal çevirecekleri yarışta Kurumsal Takım kategorisi de yer alacak. Türk Telekom çalışanlarının da 2 farklı takım ile şirketlerini temsil edeceği yarış heyecanı Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.



SİVASSPORLU KEİTA AMELİYAT OLDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kader Keita sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Operasyonu garçekleştiren Prof Dr. Arel Gereli yaptığı açıklamada Keita'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve Fildişi Sahilli oyuncunun ve en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlayacağını belirtti.



BAYERN BARCA'YI 4 DAKİKADA DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci hafta maçında Bayern Münih konuk ettiği Barcelona'yı 50. dakikada Hernandez ve 54'te Sane'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Devler Lig'nde gecenin diğer skorları şu şekilde: Liverpool-Ajax:2-1, Porto-Club Brugge:0-4, Leverkusen-Atl.Madrid:2-0, Marsilya-Frankfurt:0-1, V.Plzen-Inter-0-2, Sporting-Tottenham:2-0.



KONYA HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Galatasaray cuma günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.



TAÇSIZ KRAL MEZARI BAŞINDA ANILDI

G.Saray'ın unutulmaz ismi Metin Oktay, vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Oktay'ın kabri başında gerçekleştirilen anma törenine İkinci başkanı Metin Öztürk ve yöneticiler katıldı.



EFSANE İSİMLERİ SOLLADI

Emre Belözoğlu 2.11'lik ortamasıyla Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi efsaneleri sollamayı başardı.



TAKIM İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ

Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaran Emin Bayram yerli sıkıntısı çeken Galatasaray için çok önemli bir kazanç oldu.



TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Trabzonspor'da bazı taraftar grupları harekete geçti. Çılgınlar taraftar grubu bir açıklama yaparak yönetim ve teknik heyetin sonuna kadar yanında olduklarını açıkladı. Açıklamada, "Başkanımızın ve teknik kadromuzun sonuna kadar yanındayız. Yıllar sonra gelen şampiyonluk yönetim-teknik kadro uyumu ile gelmiştir. Gelenler, gidenler olacaktır ama bu uyumun bize yeniden şarkılar söyleteceğine inancımız sonsuzdur" denildi.



FENERBAHÇE GALİBİYETE KİLİTLENDİ

Fenerbahçe, haftayı bay geçmenin avantajını kullanıp Rennes'i deplasmanda yenmeyi planlıyor.



RENNES'DE BÜYÜK KAYIP

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Rennes'de maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Auxxerre maçında sakatlanan Rennes'in önemli oyuncularından 27 yaşındaki orta saha Baptiste Santamaria 4-5 ay arası sahalardan uzak kalacak.



FENER'E BELARUSLU HAKEM

Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Belarus hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Yine Avrupa Ligi'nde Trabzon-Kızılyıldız maçında Alman Sascha Stegemann düdük çalacak. Konferans Ligi'nde Başakşehir- Fiorentina maçını İspanyol Guillermo Fernandez, Cluj-Sivasspor maçını da Hollandalı Alard Lindhout yönetecek. Maçların tamamı yarın oynanacak.



A SPOR'DA BÜYÜK HEYECAN

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur heyecanı bugün yapılacak karşılaşmalarla devam edecek. Saat 15.45'te start alacak Bergama Belediye- Karşıyaka ve EskişehirsporÇankaya FK maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak.



GÜNÜN PROGRAMI

14:30 Fatsa Bld.-Yomra

14:30 Bingöl-Ağrı

14:30 Kelkit-Dersimspor

14:30 Elazığ Karakoçan-Elazığ

14:30 Karaköprü Bld.-Cizre

14:30 Siirt-Yüksekova Bld

14:30 Kilis Bld.-Osmaniye

14:30 Erbaa-Amed Sportif

15:00 Kalecik FK-Kırıkkale

15:00 1922 Konya-Alanya Kestel

15:30 Tepecik-Bayrampaşa

15:30 Şile Yıldız-Darıca G.Birliği

15:30 Turgutlu-Kuşadası

15:45 Bergama Bld-Karşıyaka

19:00 Eskişehir-Çankaya FK



YARININ PROGRAMI

13:00 Niğde-Kahramanmaraş

14:30 Mazıdağı Fosfat- Bitlis

15:00 Çankırı-Boyabat

15:00 Nevşehir Bld.-Yozgat

15:00 Karaman- M. Akif Ersoy Üni.

15:45 Çatalca-Edirne

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN