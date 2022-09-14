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    Tarih yazdı! Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu oldu | Spor haberleri

    Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibini yenerek 5. kez dünya şampiyonu oldu. İşte sizler için derlediğimiz 14 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Tarih yazan şampiyon Rıza Kayaalp

    Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i yenen Rıza Kayalp 5. kez dünyanın en büyüğü oldu. İranlı rakibini 1-1'lik beraberlikte son puanı alarak mağlup eden Kayaalp altın madalya kazandı. 11 kez le en fazla Avrupa şampiyonu olan Türk sporcu unvanının da sahibi olan Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak da tarihe geçti. Milli güreşçi daha önce 2011, 2015, 2017 ve 2019'da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayaalp, "Çok mutluyum. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum." dedi. Milli sporcu, "Önümüzdeki hedef inşallah Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu" ifadelerini kullandı.



    KALEYİ BULAN GOL OLUYOR!
    Beşiktaş, Süper Lig'de 6 hafta sonunda kalesinde 8 gol gördü. 6 hafta sonunda Siyah-Beyazlılar'ın kalesine atılan isabetli şut sayısı 13... Kartal, 13 şutta kalesinde 8 gol gördü. Başakşehir maçında da ilk isabetli şut gol oldu. 4 maçta oynayan Ersin Destanoğlu'nun kurtarış yüzdesi yüzde 50'ydi... Genç Emre Bilgin'in ise an itibariyle kurtarış yüzdesi yüzde 0.



    BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
    Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ilk olarak aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonrasında antrenman 5'e 2 dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.



        OLAYLI MAÇTA KAZANAN KARS
        Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Kars 36 Spor deplasmanda Serhat Ardahan'ı 4-2 yendi. 52. dakikada maç Kars 36 Spor'un 4-1 üstünlüğüyle devam ederken yaşanan pozisyon sonrası ortalık bir anda karıştı. Ardahansporlu Erhan gördüğü kırmızı kart sonrası sinirlenerek yerde yatan oyuncunun kafasına tekme attı. Tartışmanın bir türlü dinmediği tartışmalar sonrasında ev sahibi ekip oyuncusu oyun alanını terk ederken başka bir oyuncuya daha yumruk attı. Günün diğer maçlarında Yalovaspor deplasmanda Bileciğ'i penaltılarla 4-2 geçerken, Velimeşespor da deplasmanda HEASK'ı penaltılarla 5-3 yendi. Biga ise evinde Akhisar'ı 1-0 mağlup edip tur atladı. Bartın da Karabük'ü penaltılarla 4-1 yenerek bir üst tura çıktı.

        JESUS'UN PLANI HAZIR
        Fenerbanhçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın Rennes ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. maçında taktiğini ve 11'ini büyük ölçüde belirlemiş durumda. Portekizli teknik adamın takımını sahaya Altay-Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres- Ferdi, Arao, Crespo, Alioski-İrfan Can, Joao Pedro, Batshuayi 11'ini süreceği öğrenildi. Rennes maçına takımını yine 3'lü savunma ile çıkaracak olan Jesus, kapılan toplardan sonra dikine uzun paslarla direkt Fransız ekibinin savunmasının arkasına sarkmayı planlıyor. Rennes'in formda ve kaliteli bir takım olduğunu oyuncularına aktaran Jesus, özellikle savunmadan çıkarken kaptırılacak topların çok tehlikeli olduğu da ifade etti. Bu arada Rennes, son lig maçında Auxerre'yi evinde 5-0 mağlup ederek flaş bir skora da imza atmıştı.



        ŞANS KAPIYI ÇALDI
        Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderilen lisans listesinde kadroya almadığı Bruma'ya, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'in talip olduğu öğrenildi. Sezon başında PSV'den 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma'ya lisans çıkarılmamış ve Portekizli oyuncu, ocak ayına kadar kadronun dışında tutulmuştu. Önce PSV'ye Bruma'yı geri vermek isteyen Fenerbahçe, ret cevabı alınca transferin devam ettiği ülkelerden 27 yaşındaki oyuncu için teklif beklemeye başladı. UEFA'ya gönderilen kadroya bile yazılmayan ve ocak ayına kadar sadece antren- manlara çıkacak olan Bruma'nın durumunu soran Maccabi Tel-Aviv'in, resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.



        DAHA FAZLA SÜRE ALSIN!
        Trabzonspor, Adana Demirspor'a 3-2 kaybederken Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin yerine oyuna giren Naci Ünüvar dikkatleri üzerine çekti. Maçta toplamda 9 dakika süre alan genç oyuncu, Bordo-Maviler'de Umut'un attığı 2. golün asistini yapan isim oldu. Mükemmel bir topuk pasıyla, Umut'u topla buluşturan Naci, en çok konuşulan isimlerden... Trabzonspor taraftarı, 19 yaşındaki Naci'nin yaptığı mükemmel asiste dikkat çekerek oyuncunun daha fazla süre almasını istedi.



            KOLAY GOL YİYOR
            Geçtiğimiz sezonu en az gol yiyen takım olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezon ise bu görüntüsünden oldukça uzak. Basit goller yiyen Karadeniz ekibinde takım savunmasında yaşanan sıkıntı ön plana çıkıyor. Fırtına, ligde ve Avrupa'da 9 maçta kalesinde 13 gol gördü.



            CİMBOM'DA BAYRAM ZAMMI!
            Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Gaziantep maçında 45 dakika, Kasımpaşa maçında ise 90 dakika forma giyen Emin Bayram performansıyla alkış aldı. Bazı hatalar yapsa da 19 yaşında olmasına rağmen oldukça özgüvenli bir futbol sergileyen genç stoper için yönetim harekete geçti. Aylık 25 bin liralık maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Emin'e yeni bir sözleşme yapılması için düğmeye basıldığı öğrenildi. Yönetimin genç futbolcunun maaşını makul bir seviyeye çekeceği ve 2025 yılında bitecek olan sözleşmenin de 2027'ye kadar uzatılacağı öğrenildi.



            TARİHE GEÇEN PERFORMANS
            Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası esiyor... Başakşehir'de göreve başladığından beri farkını ortaya koyan genç teknik adam, Beşiktaş'ı da yenerek zirve yarışını sürdürdü. Kariyerinde 53 maça çıkan Belözoğlu 2.11 puan ortalaması yakaladı... Puan ortalaması olarak Lig tarihinde en az 50 maça çıkan isimler arasında en başarılı 5. hoca olan Emre Belözoğlu, aktif teknik adamlar arasında ise 3. sırada yer alıyor.



                VOLKAN DEMİREL GÖZTEPE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ
                Göztepe yeni hocasını bulmak için arayışa başladı. Sarı-Kırmızılı yönetim bu doğrultuda son olarak geçen sezon Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel ile temasa geçti. Genç teknik adamın yapılan teklifi Süper Lig'de görev yapmak istediğini söyleyerek geri çevirdiği öğrenildi. Yönetimin bu cevap üzerine Bayram Bektaş'la temasa geçtiği öğrenildi.

                ADANASPOR'DA KAPLAN DÖNEMİ SONA ERDİ
                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.Turuncubeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.

                TÜRK TELEKOM24 BOOSTRACE HEYECANI
                Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu 'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' Bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde 2.kez düzenlenecek ve sporcuların 24 saat boyunca pedal çevirecekleri yarışta Kurumsal Takım kategorisi de yer alacak. Türk Telekom çalışanlarının da 2 farklı takım ile şirketlerini temsil edeceği yarış heyecanı Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

                SİVASSPORLU KEİTA AMELİYAT OLDU
                Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kader Keita sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Operasyonu garçekleştiren Prof Dr. Arel Gereli yaptığı açıklamada Keita'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve Fildişi Sahilli oyuncunun ve en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlayacağını belirtti.

                BAYERN BARCA'YI 4 DAKİKADA DEVİRDİ
                UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci hafta maçında Bayern Münih konuk ettiği Barcelona'yı 50. dakikada Hernandez ve 54'te Sane'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Devler Lig'nde gecenin diğer skorları şu şekilde: Liverpool-Ajax:2-1, Porto-Club Brugge:0-4, Leverkusen-Atl.Madrid:2-0, Marsilya-Frankfurt:0-1, V.Plzen-Inter-0-2, Sporting-Tottenham:2-0.

                KONYA HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR
                Galatasaray cuma günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

                TAÇSIZ KRAL MEZARI BAŞINDA ANILDI
                G.Saray'ın unutulmaz ismi Metin Oktay, vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Oktay'ın kabri başında gerçekleştirilen anma törenine İkinci başkanı Metin Öztürk ve yöneticiler katıldı.

                EFSANE İSİMLERİ SOLLADI
                Emre Belözoğlu 2.11'lik ortamasıyla Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi efsaneleri sollamayı başardı.

                TAKIM İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ
                Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaran Emin Bayram yerli sıkıntısı çeken Galatasaray için çok önemli bir kazanç oldu.

                TARAFTARLARDAN TAM DESTEK
                Trabzonspor'da bazı taraftar grupları harekete geçti. Çılgınlar taraftar grubu bir açıklama yaparak yönetim ve teknik heyetin sonuna kadar yanında olduklarını açıkladı. Açıklamada, "Başkanımızın ve teknik kadromuzun sonuna kadar yanındayız. Yıllar sonra gelen şampiyonluk yönetim-teknik kadro uyumu ile gelmiştir. Gelenler, gidenler olacaktır ama bu uyumun bize yeniden şarkılar söyleteceğine inancımız sonsuzdur" denildi.

                FENERBAHÇE GALİBİYETE KİLİTLENDİ
                Fenerbahçe, haftayı bay geçmenin avantajını kullanıp Rennes'i deplasmanda yenmeyi planlıyor.

                RENNES'DE BÜYÜK KAYIP
                Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Rennes'de maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Auxxerre maçında sakatlanan Rennes'in önemli oyuncularından 27 yaşındaki orta saha Baptiste Santamaria 4-5 ay arası sahalardan uzak kalacak.

                FENER'E BELARUSLU HAKEM
                Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Belarus hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Yine Avrupa Ligi'nde Trabzon-Kızılyıldız maçında Alman Sascha Stegemann düdük çalacak. Konferans Ligi'nde Başakşehir- Fiorentina maçını İspanyol Guillermo Fernandez, Cluj-Sivasspor maçını da Hollandalı Alard Lindhout yönetecek. Maçların tamamı yarın oynanacak.

                A SPOR'DA BÜYÜK HEYECAN
                Ziraat Türkiye Kupası 1. tur heyecanı bugün yapılacak karşılaşmalarla devam edecek. Saat 15.45'te start alacak Bergama Belediye- Karşıyaka ve EskişehirsporÇankaya FK maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak.

                GÜNÜN PROGRAMI
                14:30 Fatsa Bld.-Yomra
                14:30 Bingöl-Ağrı
                14:30 Kelkit-Dersimspor
                14:30 Elazığ Karakoçan-Elazığ
                14:30 Karaköprü Bld.-Cizre
                14:30 Siirt-Yüksekova Bld
                14:30 Kilis Bld.-Osmaniye
                14:30 Erbaa-Amed Sportif
                15:00 Kalecik FK-Kırıkkale
                15:00 1922 Konya-Alanya Kestel
                15:30 Tepecik-Bayrampaşa
                15:30 Şile Yıldız-Darıca G.Birliği
                15:30 Turgutlu-Kuşadası
                15:45 Bergama Bld-Karşıyaka
                19:00 Eskişehir-Çankaya FK

                YARININ PROGRAMI
                13:00 Niğde-Kahramanmaraş
                14:30 Mazıdağı Fosfat- Bitlis
                15:00 Çankırı-Boyabat
                15:00 Nevşehir Bld.-Yozgat
                15:00 Karaman- M. Akif Ersoy Üni.
                15:45 Çatalca-Edirne

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                Haberler Spor Tarih yazdı! Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu oldu | Spor haberleri
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