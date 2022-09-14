Galatasaray yeni transferleriyle göz kamaştırdı! Maliyeti yok denecek kadar az
Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Galatasaray, Icardi, Mata, Torreira, Mertens, OIiveira gibi isimlere imza attırarak adeta gövde gösterisi yaptı. Yıldız isimlerin maliyetleri de belli olurken, akıllara geçmişte Ünal Aysal döneminde yapılan 'çilek' transferler akıllara geldi. İki dönem arasındaki maliyet farkı ise gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...
14.09.2022 09:51 - Son Güncelleme: 14.09.2022 09:51
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde aldığı 13 oyuncu dünya kamuoyuna bomba gibi otururken, bu operasyonun mali bilançosu Ünal Aysal'ın çilek dönemini geride bıraktı.
2013/14 sezonunda da hız kesmeyen Ünal Aysal yönetimi, toplamda 108 milyon 716 bin Euro da bu sezonda harcamıştı.