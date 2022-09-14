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Galatasaray yeni transferleriyle göz kamaştırdı! Maliyeti yok denecek kadar az

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Galatasaray, Icardi, Mata, Torreira, Mertens, OIiveira gibi isimlere imza attırarak adeta gövde gösterisi yaptı. Yıldız isimlerin maliyetleri de belli olurken, akıllara geçmişte Ünal Aysal döneminde yapılan 'çilek' transferler akıllara geldi. İki dönem arasındaki maliyet farkı ise gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
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14.09.2022 09:51 - Son Güncelleme: 14.09.2022 09:51
Galatasaray yeni transferleriyle göz kamaştırdı! Maliyeti yok denecek kadar az

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde aldığı 13 oyuncu dünya kamuoyuna bomba gibi otururken, bu operasyonun mali bilançosu Ünal Aysal'ın çilek dönemini geride bıraktı.

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Galatasaray yeni transferleriyle göz kamaştırdı! Maliyeti yok denecek kadar az

2012/13 sezonunda 10 transfer yapan ve bu oyunculara 30 milyon Euro bonservis ve 6.25 milyon Euro da menajer komisyonu ödeyen sarı kırmızılıların oyuncularla yaptığı sözleşmelerin yıllık bedeli de 66 milyon 492 bin Euro olmuştu.

Galatasaray yeni transferleriyle göz kamaştırdı! Maliyeti yok denecek kadar az

İLK ÇİLEK DÖNEMİNE 102 MİLYON EURO

'1. Çilek dönemi' toplam maliyeti 102.5 milyon Euro'yu bulmuştu.

Galatasaray yeni transferleriyle göz kamaştırdı! Maliyeti yok denecek kadar az

2013/14 sezonunda da hız kesmeyen Ünal Aysal yönetimi, toplamda 108 milyon 716 bin Euro da bu sezonda harcamıştı.

Galatasaray yeni transferleriyle göz kamaştırdı! Maliyeti yok denecek kadar az

İki sezonun toplam harcaması 211.12 milyon Euro'ya ulaşmıştı.

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