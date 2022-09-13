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Haberler Spor 37'lik delikanlı Galatasaray'ı sırtlıyor! İşte Bafétimbi Gomis'in sırrı...

37'lik delikanlı Galatasaray'ı sırtlıyor! İşte Bafétimbi Gomis'in sırrı...

Galatasaray'ın 37'lik delikanlısı Bafétimbi Gomis, tüm dikkatleri üzerine topladı. 6 haftada attığı 4 golle takımını sırtlayan Fransız yıldız, saha dışındaki liderlik özellikleri ile de teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

takvim.com.tr
Özel haber
13.09.2022 18:41 - Son Güncelleme: 13.09.2022 18:43
37’lik delikanlı Galatasaray’ı sırtlıyor! İşte Bafétimbi Gomis’in sırrı...

Üst üste aldığı iki galibiyetle kendine gelen Galatasaray'da performansı en çok alkış alan isimlerin başında Bafetimbi Gomis geliyor.

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37’lik delikanlı Galatasaray’ı sırtlıyor! İşte Bafétimbi Gomis’in sırrı...

6 haftada attığı 4 golle takımını sırtlayan Fransız yıldızla ilgili ortaya çıkan ayrıntılar dikkatleri çekiyor.

37’lik delikanlı Galatasaray’ı sırtlıyor! İşte Bafétimbi Gomis’in sırrı...

MAAŞ ÇOK YÜKSEKTİ AMA...
Alınan bilgilere göre 37 yaşındaki Gomis yaklaşık 1 ay önce bir İran kulübünden çok ciddi bir teklif aldı.

37’lik delikanlı Galatasaray’ı sırtlıyor! İşte Bafétimbi Gomis’in sırrı...

Ancak yıldız futbolcunun Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kalması ve teklif edilen maaşın burada kazandığından fazla olmasına rağmen İran kulübünü geri çevirdiği öğrenildi.

37’lik delikanlı Galatasaray’ı sırtlıyor! İşte Bafétimbi Gomis’in sırrı...

Gomis'in ayrıca kendisine özel bir fizyoterapist tuttuğu ve ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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