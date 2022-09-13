37'lik delikanlı Galatasaray'ı sırtlıyor! İşte Bafétimbi Gomis'in sırrı...
Galatasaray'ın 37'lik delikanlısı Bafétimbi Gomis, tüm dikkatleri üzerine topladı. 6 haftada attığı 4 golle takımını sırtlayan Fransız yıldız, saha dışındaki liderlik özellikleri ile de teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline geldi.
13.09.2022 18:41 - Son Güncelleme: 13.09.2022 18:43
Üst üste aldığı iki galibiyetle kendine gelen Galatasaray'da performansı en çok alkış alan isimlerin başında Bafetimbi Gomis geliyor.
Ancak yıldız futbolcunun Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kalması ve teklif edilen maaşın burada kazandığından fazla olmasına rağmen İran kulübünü geri çevirdiği öğrenildi.