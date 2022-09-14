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    • Spor
    • 14.09.2022 11:21
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    • 14.09.2022 11:39
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    Fenerbahçe'de 8 isim Dünya Kupası için radarda! Batshuayi ve Crespo ön planda

    Süper Lig ve Avrupa'da yoluna son hızda devam eden Fenerbahçe'de, Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin vatandaşı olan futbolcular performansını arttırarak futbolun zirve organizasyonunda yer almak için ellerinden geleni yapıyorlar. 8 isim milli davet beklerken, Batshuayi ve Crespo ön plana çıkıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fener’de 8 isim Dünya Kupası için radarda!

    Sezon başında takımın patronu olarak Jorge Jesus'u seçen Fenerbahçe, yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı lacivertliler, kadroda derin bir mühendisliğe giderken, imza atacağı isimleri ince eleyip sık dokuyarak seçti. Nitekim yeni oyuncular ile eski oyuncuların harmanlandığı başarılı bir kadro ortaya çıktı.

    8 FUTBOLCU GÖREV BEKLİYOR

    Ligin altıncı haftasını bay geçen Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamalarında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip, tüm odağını bu karşılaşmaya vermiş durumda bulunuyor. Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan 8 futbolcunun Dünya Kupası'nda milli takımlarda görev almak istediği belirtilirken, bunlarda bazılarının ilk kez ülkelerinin formalarını giyebileceği de ifade ediliyor.

    20 Kasım tarihinde başlayacak ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde sarı lacivertli oyuncularda ekstra bir motivasyon söz konusu...

        İKİ İSİM ÖN PLANDA

        Futbolun en önemli organizasyonunda milli takımlarının formalarıyla yer almak isteyen Fenerbahçeli futbolcular içerisinde Michy Batshuayi ve Miguel Crespo isimleri özellikle ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve transferin son günlerinde sarı lacivertlilere katılan golcü oyuncu Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giyiyor.

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan ve attığı golle takımına galibiyeti getiren 29 yaşındaki golcü, çubuklu forma ile kariyerine mükemmel bir başlangıç yapmıştı. Golcü oyuncunun Belçika forması ile Katar'da yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu ise turnuva başlayana kadar formunu artırmak ve turnuvada olabilecek maksimum süre sahada kalmak istiyor.

        CRESPO DAVET İÇİN ÇABALIYOR
        Fenerbahçe'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı ve beklenenden çok daha fazlasını veren Miguel Crespo da ülkesi Portekiz'den davet alabilmek için var gücüyle çalışıyor. Portekiz Milli Takımı'nın geniş kadrosunda yer aldığı bilinen 26 yaşındaki futbolcu, ana kadroya geçme ve Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterme hayali kuruyor.

            Crespo'nun en büyük şanslarından biri de Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile çalışıyor olması olarak göze batıyor. Deneyimli teknik adam ilk günlerinde Crespo'yu ilk 11'de düşünmese de, fırsat bulduğunda çalışkan bir imaj çizen ve mevkisinde eksiksiz bir oyun oynayan Crespo, Jesus'un gözüne girdi ve ilk 11'e tekrar döndü.

            SANTOS - JESUS İLİŞKİSİ BÜYÜK AVANTAJ

            Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Fernando Santos ile güçlü bir iletişimi olan Jesus'un vereceği referans, oyuncunun geleceği için etkili olacak. Portekizli yetkililerin de Crespo'yu izlediği iddia ediliyor.

            2022 Dünya Kupası'nda yer alan Uruguay'da Diego Rossi'nin ve Ekvador'da Enner Valencia'nın da milli takımlarının kadrolarında yer almaları bekleniyor.

                BREZİLYALILAR ŞANSSIZ
                Sarı lacivertlilerin takımında Arao, Lincoln, Gustavo Henrique ve Luan Peres, milli takım düzeyine dünya futbolunun belki de en güçlü kadrolarından birine sahip olan Brezilya'nın pasaportuna sahip futbolcular olarak öne çıkıyor.

                Çok geniş bir kadroya sahip olan Güney Amerika ülkesinin kadrosunda yer almak ise hiç kolay değil. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızlarının geri planda kalmaları dolayısıyla kadroda yer almaları ihtimali çok düşük görünürken, büyük bir performans ortaya çıkmadığı sürece oyuncuların Dünya Kupası'nı evlerinden izlemeleri bekleniyor.

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