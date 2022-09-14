Fenerbahçe'de 8 isim Dünya Kupası için radarda! Batshuayi ve Crespo ön planda

Sezon başında takımın patronu olarak Jorge Jesus'u seçen Fenerbahçe, yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı lacivertliler, kadroda derin bir mühendisliğe giderken, imza atacağı isimleri ince eleyip sık dokuyarak seçti. Nitekim yeni oyuncular ile eski oyuncuların harmanlandığı başarılı bir kadro ortaya çıktı.
8 FUTBOLCU GÖREV BEKLİYOR
Ligin altıncı haftasını bay geçen Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamalarında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip, tüm odağını bu karşılaşmaya vermiş durumda bulunuyor. Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan 8 futbolcunun Dünya Kupası'nda milli takımlarda görev almak istediği belirtilirken, bunlarda bazılarının ilk kez ülkelerinin formalarını giyebileceği de ifade ediliyor.
20 Kasım tarihinde başlayacak ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde sarı lacivertli oyuncularda ekstra bir motivasyon söz konusu...