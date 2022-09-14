Fenerbahçe'de 8 isim Dünya Kupası için radarda! Batshuayi ve Crespo ön planda

Crespo'nun en büyük şanslarından biri de Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile çalışıyor olması olarak göze batıyor. Deneyimli teknik adam ilk günlerinde Crespo'yu ilk 11'de düşünmese de, fırsat bulduğunda çalışkan bir imaj çizen ve mevkisinde eksiksiz bir oyun oynayan Crespo, Jesus'un gözüne girdi ve ilk 11'e tekrar döndü.