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    • Spor
    • 14.09.2022 11:47
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    • 14.09.2022 11:53
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    Konyaspor'u yenerse hasret bitecek! Galatasaray'dan çarpıcı istatistik

    Yaz transfer dönemi boyunca ve transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimleri kadrosuna katarak dünya gündemine oturan Galatasaray, Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında zorlu Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda flaş bir istatistik ise tekrar göze çarptı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Konya’yı yenerse hasret bitecek!

    Sezona flaş transferle giren Galatasaray, ilk 6 haftadaki performansıyla taraftarlarını da mest etmeyi başardı. Son olarak kadrosuna Icardi, Mata, Yusuf Demir ve Milot Rashica gibi yıldızları katan Cimbom, Süper Lig'de 6 hafta sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan elde etti.

    Galatasaray 16 Eylül'de Süper Lig'in flaş takımlarından Konyaspor ile karşılaşacak. Aslan rakibini yendiği taktirde ise liderlik koltuğuna oturacak. Sarı-kırmızılılar uzun bir aradan sonra haftayı lider tamamlama fırsatı yakalayacak.

    EN SON İKİ YIL ÖNCE OLMUŞTU

    Cimbom, Galatasaray Konya'yı yenerse maç fazlasıyla liderliğe yükseliyor. Galatasaray, haftayı lider bitirirse ise 57 hafta sonra bir ilki başaracak. Aslan, son olarak 2020-21 sezonunda 27. haftayı lider olarak tamamlamıştı.

        Son olarak Kasımpaşa'yı 3-2'lik sonuçla mağlup eden Galatasaray, ilk hafta deplasmanda Antalyaspor'u 1-0'lı skorla geçmişti. Sonrasında evinde Giresunspor'a tek golle boyun eğen Galatasaray ligdeki ilk yenilgisini aldı.

        Sarı-kırmızılılar, 3. haftada Ümraniyespor'u deplasmanda tek golle mağlup ettikten sonra sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. 5. haftada ise geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Gaziantep'i 2-1'lik skorla devirdi.

        KONYASPOR GOL YEMEDİ

        Galatasaray'ın yarın karşılaşacağı rakibi Konyaspor ise ligde 6 maç sonunda 4 galibiyet aldı. Henüz yenilgisi olmayan Konyaspor, kalesinde gol de görmedi. Galatasaray'ın yıldızlarla dolu hücum hattının yarın ortaya koyacağı performans merak ediliyor.

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