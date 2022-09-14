Konyaspor'u yenerse hasret bitecek! Galatasaray'dan çarpıcı istatistik

Sezona flaş transferle giren Galatasaray, ilk 6 haftadaki performansıyla taraftarlarını da mest etmeyi başardı. Son olarak kadrosuna Icardi, Mata, Yusuf Demir ve Milot Rashica gibi yıldızları katan Cimbom, Süper Lig'de 6 hafta sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan elde etti.
Galatasaray 16 Eylül'de Süper Lig'in flaş takımlarından Konyaspor ile karşılaşacak. Aslan rakibini yendiği taktirde ise liderlik koltuğuna oturacak. Sarı-kırmızılılar uzun bir aradan sonra haftayı lider tamamlama fırsatı yakalayacak.
EN SON İKİ YIL ÖNCE OLMUŞTU
Cimbom, Galatasaray Konya'yı yenerse maç fazlasıyla liderliğe yükseliyor. Galatasaray, haftayı lider bitirirse ise 57 hafta sonra bir ilki başaracak. Aslan, son olarak 2020-21 sezonunda 27. haftayı lider olarak tamamlamıştı.