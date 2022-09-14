Konyaspor'u yenerse hasret bitecek! Galatasaray'dan çarpıcı istatistik

Sezona flaş transferle giren Galatasaray, ilk 6 haftadaki performansıyla taraftarlarını da mest etmeyi başardı. Son olarak kadrosuna Icardi, Mata, Yusuf Demir ve Milot Rashica gibi yıldızları katan Cimbom, Süper Lig'de 6 hafta sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan elde etti.