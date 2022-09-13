UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'e ceza

Trabzonspor'a, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Kopenhag ile oynadığı iki karşılaşma için de ceza kesildi. Bordo-mavililer, evinde oynadığı maçta sahaya madde atılması (35 bin avro), santranın geç yapılması (15 bin avro), deplasmandaki mücadelede ise sahaya girilmesi (5000 avro) ve meşale yakılması (2500 avro) nedeniyle toplam 57 bin 500 avro ceza aldı.