6 Avrupa kulübü genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynayacağı zorlu karşılaşmaya 6 Avrupa kulübünün temsilci yollayacağı bilgisi geldi. Bu 6 kulüpten 4'ünün Napoli, Lazio, Leipzig ve Sevilla olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 10-11 milyon Euro civarında olan Ferdi Kadıoğlu için Sarı-Lacivertli kurmayların kapıyı 12 milyon Euro'dan açacağı ancak bu rakamın üzerine çıkılması ihtimalinin de yüksek olduğu belirtiliyor.