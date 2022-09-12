Son dakika: Adana Demirspor - Trabzonspor mücadelesinin 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 6. haftası, zorlu bir mücadele ile kapanacak. Son şampiyon Trabzonspor, ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:30'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İlk 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başlayan Adana Demirspor, son olarak yıldız stoperi Tayyip Talha Sanuç'u Beşiktaş'a gönderdi. Gökhan Töre, Fredrik Gulbrandsen ve Emre Akbaba ile rotasyonunu güçlendiren Akdeniz temsilcisi, alternatifi bol bir kadro oluşturdu.