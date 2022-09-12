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    • Spor
    • 12.09.2022 20:25
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    • 12.09.2022 20:25
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    Son dakika: Adana Demirspor - Trabzonspor mücadelesinin 11'leri belli oldu

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri ve öne çıkan detayları...

    takvim.com.tr
    İlk 11’ler belli oldu!

    Süper Lig'in 6. haftası, zorlu bir mücadele ile kapanacak. Son şampiyon Trabzonspor, ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.

    Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:30'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    İlk 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başlayan Adana Demirspor, son olarak yıldız stoperi Tayyip Talha Sanuç'u Beşiktaş'a gönderdi. Gökhan Töre, Fredrik Gulbrandsen ve Emre Akbaba ile rotasyonunu güçlendiren Akdeniz temsilcisi, alternatifi bol bir kadro oluşturdu.

        İstanbulspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetlerinin ardından Fraport TAV Antalyaspor'a farklı kaybeden, evinde Galatasaray'la golsüz berabere kalan Trabzonspor, geçen hafta Hangikredi Ümraniyespor karşısında tek golle kazanarak nefes almıştı. Hafta içinde Ferencvaros deplasmanından eli boş dönen bordo mavili ekip aynı zamanda sakatlık problemleriyle de boğuşuyor. Edin Visca, Bruno Peres, Serkan Asan gibi isimlerden faydalanamayan Trabzonspor'un sakatlığa kurban verdiği son isim ise Dorukhan Toköz oldu.

        Trabzonspor'la oynadığı son sekiz lig maçının yedisini kaybeden ve bu mücadelelerin altısında gol sevinci yaşayamayan Adana Demirspor'da hedef rakibine karşı süren şanssızlığına son vermek... Vincenzo Montella'nın ekibi evinde oynadığı son 3 lig maçını da gol yemeden kazanırken Trabzonspor ise rakibine konuk olduğu son dört lig maçını da kaybetmedi ve bu maçlarda iki galibiyet aldı.

        İŞTE İLK 11'LER
        Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

        Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Yusuf, Belhanda, Emre Akbaba
        Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Vitor Hugo, Bartra, Larsen, Trezeguet, Bakasetas, Gbamin, Bardhi, Umut, Gomez
            Bir Küçük Gün Işığı
            Haberler Spor Son dakika: Adana Demirspor - Trabzonspor mücadelesinin 11'leri belli oldu
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