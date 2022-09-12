Son dakika: Adana Demirspor - Trabzonspor mücadelesinin 11'leri belli oldu

Trabzonspor'la oynadığı son sekiz lig maçının yedisini kaybeden ve bu mücadelelerin altısında gol sevinci yaşayamayan Adana Demirspor'da hedef rakibine karşı süren şanssızlığına son vermek... Vincenzo Montella'nın ekibi evinde oynadığı son 3 lig maçını da gol yemeden kazanırken Trabzonspor ise rakibine konuk olduğu son dört lig maçını da kaybetmedi ve bu maçlarda iki galibiyet aldı.