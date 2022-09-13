Avrupa’da eşi benzeri yok: Medipol Başakşehir ve Konyaspor'dan büyük başarı

Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de kalesinde gol görmeyen iki takım var. Konyaspor ve Başakşehir rakiplerine duvar örmeyi başardılar. Avrupa'nın ilk 15 ligine bakıldığında ise Konyaspor ve Başakşehir ile birlikte Dnipro'nun da gol yemediğini görüyoruz.

TEST MAÇINA ÇIKACAK

Konyaspor ligin 7. haftasında Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Önemli hücum oyuncularına sahip olan Sarı-Kırmızılılar karşısında bir test maçına daha çıkacak.