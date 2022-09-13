Avrupa’da eşi benzeri yok: Medipol Başakşehir ve Konyaspor'dan büyük başarı

Süper Lig'de 6 hafta sonunda puan cetvelinde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i isimlerini görüyoruz. İki takım da ortaya koydukları performansla alkışı hak ediyor. Lider Konyaspor ve takipçisi Başakşehir 4'er galibiyetle 4 büyükleri geride bıraktılar.
6 MAÇTA GOL GÖRMEDİLER
Süper Lig'in iki flaş ekibi, zirvede olmalarının yanı sıra henüz kalelerinde gol görmedikleri için de gündemde. Lider Konyaspor Teknik Direktör İlhan Palut ile birlikte büyük bir ivme yakaladı.
Geçen sezon uzun süre zirveden inmeyen Konyaspor son haftalarda ise şanssızlıkların da etkisiyle ligi 3. sırada tamamladı. Bu sezona da aynı kararlılıkla başladılar. 6 maçta kalelerinde gol görmediler.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İŞİ SIKI TUTUYOR
Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Medipol Başakşehir ise eski başarılarını yeniden yakalamak için işi sıkı tutuyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte müthiş bir kimya oluşturdular. Onlar da ilk 5 maç sonunda gol yemediler.
Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de kalesinde gol görmeyen iki takım var. Konyaspor ve Başakşehir rakiplerine duvar örmeyi başardılar. Avrupa'nın ilk 15 ligine bakıldığında ise Konyaspor ve Başakşehir ile birlikte Dnipro'nun da gol yemediğini görüyoruz.
TEST MAÇINA ÇIKACAK
Konyaspor ligin 7. haftasında Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Önemli hücum oyuncularına sahip olan Sarı-Kırmızılılar karşısında bir test maçına daha çıkacak.