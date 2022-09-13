Trabzonspor son dakika golüyle Adana Demir’e boyun eğdi





BU NASIL BARAJ!

Adana Demirspor'un sol beki Kevin Rodrigues, yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta direkt olarak kaleyi düşündü ve topu köşeden ağlarla buluşturdu. Trabzonspor taraftarları ise kurulan baraj ve kaleci Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi. Bordo-Mavililer, takım savunmasında dün gece çok kötü bir sınav verdi.