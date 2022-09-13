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    Trabzonspor son dakika golüyle Adana Demir’e boyun eğdi

    Kötü bir gününde olan Bordo-Mavililer, Bakasetas (pen.) ve Umut Bozok ile rakibini yakalasa da puan çıkarmayı başaramadı. Adana Demirspor, 90+4’te Samet Akaydin ile galibiyet golü bulurken Abdullah Avcılı Fırtına 6. maçında 2. yenilgisini aldı.

    Trabzonspor son dakika golüyle Adana Demir’e boyun eğdi

    Trabzon Adana'dan çıkamadı: 3-2... 11. dakikada Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues, 32 metreden kullandığı frikikte muhteşem bir gole imza attı: 1-0. 21'de Younes Belhanda'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 27'de Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu direği yaladı.



    RAKİTSKY, GOMEZ'İ İNDİRDİ!
    35'te Bardhi'nin uzun pasında Rakitsky ceza sahası içinde Maxi Gomez'e müdahalede bulundu. Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Bakasetas gole çevirdi: 1-1.



    TREZEGUET İKRAMI GERİ ÇEVİRDİ
    49'da kaleci Ertaç topu ceza sahasının hemen önünde Trezeguet'ye kaptırdı. Mısırlı yıldız mutlak bir golü kaçırdı. 55'te Yusuf'un ara pasında N'Diaye topu ağlara gönderdi: 2-1.



    GÖKHAN'IN ŞUTU DİREKTE!
    63'te Trezeguet'nin kafası az farkla auta gitti. 65'te Gökhan'ın şutu direkten dışarı çıktı. 83'te Umut beraberlik golünü attı: 2-2. A.Demir 90+4'te Samet'in golüyle kazandı: 3-2.



        TRABZONSPOR'DA 5 ROTASYON BİRDEN
        Trabzonspor'da Ümraniyespor karşısında ilk 11'de oynayan Muhammet Taha Tepe, Denswil ve Abdülkadir ile sakat Djaniny ve Dorukhan'ın yerine Uğurcan Çakır, Hugo, Larsen, Gomez ve Umut Bozok forma giydi.



        BU NASIL BARAJ!
        Adana Demirspor'un sol beki Kevin Rodrigues, yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta direkt olarak kaleyi düşündü ve topu köşeden ağlarla buluşturdu. Trabzonspor taraftarları ise kurulan baraj ve kaleci Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi. Bordo-Mavililer, takım savunmasında dün gece çok kötü bir sınav verdi.



        7 MAÇTA TEK GALİBİYET
        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 7 resmi maçta 1 galibiyet alabildi. Bordo- Mavililer bu süreçte sadece Ümraniye'ye karşı kazandı.

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