Trabzonspor son dakika golüyle Adana Demir’e boyun eğdi

Trabzon Adana'dan çıkamadı: 3-2... 11. dakikada Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues, 32 metreden kullandığı frikikte muhteşem bir gole imza attı: 1-0. 21'de Younes Belhanda'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 27'de Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu direği yaladı.
RAKİTSKY, GOMEZ'İ İNDİRDİ!
35'te Bardhi'nin uzun pasında Rakitsky ceza sahası içinde Maxi Gomez'e müdahalede bulundu. Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Bakasetas gole çevirdi: 1-1.
TREZEGUET İKRAMI GERİ ÇEVİRDİ
49'da kaleci Ertaç topu ceza sahasının hemen önünde Trezeguet'ye kaptırdı. Mısırlı yıldız mutlak bir golü kaçırdı. 55'te Yusuf'un ara pasında N'Diaye topu ağlara gönderdi: 2-1.
GÖKHAN'IN ŞUTU DİREKTE!
63'te Trezeguet'nin kafası az farkla auta gitti. 65'te Gökhan'ın şutu direkten dışarı çıktı. 83'te Umut beraberlik golünü attı: 2-2. A.Demir 90+4'te Samet'in golüyle kazandı: 3-2.