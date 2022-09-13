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    Haftaya lider giren Beşiktaş, Başakşehir'e seyircisi önünde 12 yıl sonra ilk kez yenildi

    Özellikle ikinci yarıda önemli fırsatlar yakalayan Beşiktaş 71. dakikada Traore’nin golüne yanıt veremedi. Başakşehir ligdeki 5. maçını da gol yemeden bitirdi.

    Kale yıkıldı!

    Nefes kesen maçta gülen Başakşehir... Ligde haftaya lider giren Beşiktaş evinde Başakşehir'e 1-0 yenilerek büyük şok yaşadı. 11. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde Necip Uysal'ın kafa vuruşunda Mahmut Tekdemir kale önünde topu uzaklaştırdı.



    DUARTE'DEN KRİTİK HAMLE
    12. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı. 40. dakikada N'Koudou çaprazdan şutunu çekti, Duarte son anda topa ayak uzattı.



    ETKİLİ ŞUT YAN AĞLARDA
    67. dakikada Redmond çaprazdan şutunu çekti ama top yan ağlarda kaldı. 71. dakikada Başakşehir öne geçti. Traore, ceza sahasına girdikten sonra şık bir vuruş yaptı: 0-1.



    N'KOUDOU O NASIL KAÇAR!
    82. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. N'Koudou'nun yakın mesafeden şutunda farklı şekilde auta gitti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Başakşehir 3 puanı aldı.

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