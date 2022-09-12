Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasının 11'leri belli oldu!

Geride kalan haftalarda mağlubiyet yüzü görmeyen iki takım, bu karşılaşmada galip gelmek için çaba verecek. 6. haftaya ligin zirvesinde giren Beşiktaş, 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise 4 karşılaşmaya çıkarken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Başakşehir, bu karşılaşmalarda kalesinde hiç gol görmedi.