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    • Spor
    • 12.09.2022 17:54
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    • 12.09.2022 18:07
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    Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasının 11'leri belli oldu!

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte Beşiktaş - Başakşehir mücadelesinin ilk 11'leri ve öne çıkan detayları...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Başakşehir maçının 11’leri belli oldu!

    Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

    Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Geride kalan haftalarda mağlubiyet yüzü görmeyen iki takım, bu karşılaşmada galip gelmek için çaba verecek. 6. haftaya ligin zirvesinde giren Beşiktaş, 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise 4 karşılaşmaya çıkarken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Başakşehir, bu karşılaşmalarda kalesinde hiç gol görmedi.

        Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, son olarak İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond'u renklerine bağladı. Siyah beyazlılar, yerli oyuncu havuzunu Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç ile genişletti. Medipol Başakşehir ise; hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Hearts deplasmanına çıktı. Temsilcimiz rakibini 4-0 yenerek, grup aşamasına moralli bir giriş yaptı.

        Ev sahibi Beşiktaş'ta Josef de Souza cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda ayrıca Dele Alli, Ghezzal ve Welinton da mücadelede görev alamayacak. Medipol Başakşehir'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.

        İŞTE İLK 11'LER
        Karşılaşmaya kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu.

        Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Nkodou, Muleka, Weghorst
        Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny

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            Beşiktaş - Başakşehir mücadelesinin canlı anlatımı ve öne çıkan detayları takvim.com.tr'den sizlerle buluşacak...

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