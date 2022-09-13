Bigaspor evinde tek golle turladı! Bigaspor 1 - 0 Akhisarspor MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı.
1. Tur maçında Bigaspor sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geldi.
Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.
Bigaspor 1-0 Akhisarspor (GOL: Alperen Akar)
Bigaspor'a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Alperen Akar kaydetti.
Bu sonuçla Çanakkele temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur'a yükseldi.
İLK 11'LER
Bigaspor: Cihangir, Oğuzhan, Serkan, Emin, Beşir, Adem, Burak, Gülhan, Mertcan, Alperen, Mehmet
Akhisarspor: Batuhan, Gökmen, Orçun, Yiğit Efe, Fırat, Yiğit Bayındır, Yusuf, Yavuz, Halilcan, Halil İbrahim, Oğuzcan