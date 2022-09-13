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    • Spor
    • 13.09.2022 15:49
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    • 13.09.2022 17:57
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    Bigaspor evinde tek golle turladı! Bigaspor 1 - 0 Akhisarspor MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Kupanın ilk turunda Bigaspor evinde Akhisarspor'u ağırladı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi, ev sahibi Bigaspor 29. dakikada Alperen Akar'ın attığı golle kazanarak bir üst tura yükseldi.

    Bigaspor evinde tek golle turladı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı.

    1. Tur maçında Bigaspor sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geldi.

    Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.

    Bigaspor 1-0 Akhisarspor (GOL: Alperen Akar)

    Bigaspor'a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Alperen Akar kaydetti.

    Bu sonuçla Çanakkele temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur'a yükseldi.

    İLK 11'LER
    Bigaspor:     Cihangir, Oğuzhan, Serkan, Emin, Beşir, Adem, Burak, Gülhan, Mertcan, Alperen, Mehmet
    Akhisarspor: Batuhan, Gökmen, Orçun, Yiğit Efe, Fırat, Yiğit Bayındır, Yusuf, Yavuz, Halilcan, Halil İbrahim, Oğuzcan

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