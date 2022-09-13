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    21 şut 35 orta ama gol yok! Fırsatları tepen BeşiktaşBaşakşehir affetmedi

    38 kez ceza sahasında topla buluşan Beşiktaş, 21 kez Başakşehir kalesine şut çekti. Ancak bunlardan 2’si çerçeveyi buldu. 90 dakika boyunca 35 kez orta yapan Siyah-Beyazlılar golle buluşamadı. Bireysel hata ile de maçı Başakşehir’e verdi...

    21 şut 35 orta ama gol yok!

    Süper Lig'in 6. haftasında ligin gol yemeden 2 takımından birisi olan Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ın nasıl bir sonuç alacağı merak konusuydu. Beşiktaş, İstatistiklerde rakibini ezerken kazanan takım bireysel hatayı affetmeyen Başakşehir oldu. Beşiktaş da ligde ilk kez gol atamadı.



    KALEYİ 1 KEZ BULDU VE GOL OLDU
    1.78 gibi yüksek bir gol beklentisi ile oynayan Beşiktaş, Başakşehir kalesine tam 21 şut çekti ancak 2'sinde isabet buldu. 7 şut çeken Medipol Başakşehir, kaleyi bulan tek şutta golü de attı.



    BEŞİKTAŞ'TAN ORTA YAĞMURU...
    38 kez ceza sahasında topla buluşan Beşiktaş ayrıca 35 kez de Başakşehir kalesine doğru orta yaptı. Ne var ki istatistiklerdeki bu bariz üstünlük Beşiktaş'ın gol atmasına da puan almasına da yetmedi.



        TRİBÜNLER TAKIMI ALKIŞLADI...
        Kartal sadece yüzde 52'ye 48'le topa sahip olmada Başakşehir'in gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın kazanma azminden memnun olan Siyah- Beyazlı taraftarlar da maç sonunda takımlarını alkışladı.



        KARTAL'DAN PENALTI İSYANI
        Beşiktaş nefesleri kesen maçın 13. dakikasında penaltı bekledi. Sol kanattan Arthur Masuaku'nun etkili ortası sonrası Başakşehir'in stoperi Leo Duarte'nin ceza sahasında topu elle dokunuşu oldu. Siyah-Beyazlı futbolcular, bu pozisyonda Duarte'nin elle oynadığı yönünde hakeme itirazda bulundu ve penaltı bekledi. Kısa bir süre bekleyen hakem Halil Umut Meler, VAR ile görüştükten sonra oyunu sürdürdü. Siyah- Beyazlı futbolcular hakemin kararına büyük tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar 90 dakika boyunca hakemi ıslıkladı.



        KENDİ HATAMIZDAN GOL YEDİK!
        Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam Murray, "Kendi hatamızdan bir gol yedik. Büyük maçlarda bu tarz hataları yapmamak lazım. Gol fırsatları bulduk. Üzerinde duracağımız şey bu hatalar ve kendi yarattığımız fırsatları daha fazlalaştırmak olacak" dedi.



            KAZANMAYA ALIŞMAK GÜZEL
            Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok. Direk giden, kenara inip orta yapan bir takım. Beşiktaş da gol atabilirdi. Kazanmak ve kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel. Bu maçtan da ders çıkaracağız. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.



            GEDSON VE NECİP UYSAL YUHALANDI
            Beşiktaş'ta oyundan alınan Necip Uysal ve Gedson taraftarın hedefindeydi. Siyah- Beyazlı taraftarlar Başakşehir'in golünde pas hatası yapan Necip'e büyük tepki gösterdi. Maç boyu kötü bir performans sergileyen Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson da Gedson da hedefteydi.



            ISMAEL KIRMIZI KARTLA ATILDI
            Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 88. dakikada hakeme itirazdan art arda gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart gördü. Tribünlere çıkan Fransız teknik adam 90 dakika sonrası da çok öfkeliydi.



                DUYGULANDIRAN DESTEK!
                Beşiktaş olaylı geçen A.Gücü maçında kırmızı kart görmesinin ardından 1 maç ceza alan Josef için özel bir hazırlık yaptı. Başakşehir'i ağırlayan Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar, Brezilyalı futbolcu için özel maske hazırladı. Sambacı yıldız jest karşısında duygulandı.



                NATHAN REDMOND SİFTAH YAPTI
                Kartal'ın yeni transferi Nathan Redmond, Medipol Başakşehir maçının ikinci yarısında forma giydi. İngiliz yıldız karşılaşmanın 57. dakikasında Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil oldu. Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferlerinden Tayyip Talha 74'te Necip Uysal'ın yerine oyuna girdi. Tayfur Bingöl ise Berkay Vardar ile değişti.

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                Haberler Spor 21 şut 35 orta ama gol yok! Fırsatları tepen Beşiktaş'ı Başakşehir affetmedi
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