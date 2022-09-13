Süper Lig'in 6. haftasında ligin gol yemeden 2 takımından birisi olan Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ın nasıl bir sonuç alacağı merak konusuydu. Beşiktaş, İstatistiklerde rakibini ezerken kazanan takım bireysel hatayı affetmeyen Başakşehir oldu. Beşiktaş da ligde ilk kez gol atamadı.
KALEYİ 1 KEZ BULDU VE GOL OLDU
1.78 gibi yüksek bir gol beklentisi ile oynayan Beşiktaş, Başakşehir kalesine tam 21 şut çekti ancak 2'sinde isabet buldu. 7 şut çeken Medipol Başakşehir, kaleyi bulan tek şutta golü de attı.
BEŞİKTAŞ'TAN ORTA YAĞMURU...
38 kez ceza sahasında topla buluşan Beşiktaş ayrıca 35 kez de Başakşehir kalesine doğru orta yaptı. Ne var ki istatistiklerdeki bu bariz üstünlük Beşiktaş'ın gol atmasına da puan almasına da yetmedi.