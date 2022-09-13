



BEŞİKTAŞ'TAN ORTA YAĞMURU...

38 kez ceza sahasında topla buluşan Beşiktaş ayrıca 35 kez de Başakşehir kalesine doğru orta yaptı. Ne var ki istatistiklerdeki bu bariz üstünlük Beşiktaş'ın gol atmasına da puan almasına da yetmedi.