Dünya Güreş Şampiyonası'nda boy gösteren milli güreşçimiz Burhan Akbudak, tarihi bir başarıya imza attı.

82 kilogramda mücadele eden Akbudak, final mücadelesinde karşılaştığı Jalgasbay Berdimuratov'u 7-6 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Bu sonuçla birlikte milli güreşçimiz altın madalyaya ulaşmış oldu.

DR. MEHMET KASAPOĞLU'NDAN ŞAMPİYONA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Burhan Akbudak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Burhan Akbudak için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Burhan Akbudak'ı kutluyorum. Elde ettiği dünya şampiyonluğu ile bizleri gururlandıran milli güreşçimize başarılarının devamını diliyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum."