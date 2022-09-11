İşte G.Saray’ın yeni yıldızı Icardi transferindeki gerçekler...

Galatasaray, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine kattı. FFP takibine takılan Paris Saint Germain 13 milyon Euro maliyeti olan yıldız oyuncusunu Galatasaray'a transferin son günlerinde vermek zorunda kaldı. Yılın flaş transferinin maliyeti hakkında Fransız ekibi açıklama yapmadı. Galatasaray ise yaptığı açıklamada oyuncuya yıllık 6 milyon 750 bin Euro maaş verileceğini ve bu ücretin 6 milyon Euro'luk kısmını PSG'nin ödeyeceğini açıkladı. Fransa'da futbolcuların geliri üzerinden alan vergi yüzde 40 olduğu için açıklamanın Fransız ekibi tarafından yapıldığı iddia ediliyor. PSG, FFP sorunu yaşamamak için Icardi'nin dışında bir başka yıldızı Julian Draxler'i de Benfica'ya kiraladı. Bu transfer hakkında da maliyet açıklaması yapılmadı.