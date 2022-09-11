İşte G.Saray’ın yeni yıldızı Icardi transferindeki gerçekler...

Galatasaray, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine kattı. FFP takibine takılan Paris Saint Germain 13 milyon Euro maliyeti olan yıldız oyuncusunu Galatasaray'a transferin son günlerinde vermek zorunda kaldı. Yılın flaş transferinin maliyeti hakkında Fransız ekibi açıklama yapmadı. Galatasaray ise yaptığı açıklamada oyuncuya yıllık 6 milyon 750 bin Euro maaş verileceğini ve bu ücretin 6 milyon Euro'luk kısmını PSG'nin ödeyeceğini açıkladı. Fransa'da futbolcuların geliri üzerinden alan vergi yüzde 40 olduğu için açıklamanın Fransız ekibi tarafından yapıldığı iddia ediliyor. PSG, FFP sorunu yaşamamak için Icardi'nin dışında bir başka yıldızı Julian Draxler'i de Benfica'ya kiraladı. Bu transfer hakkında da maliyet açıklaması yapılmadı.
PSG'Yİ ZORA SOKABİLİR!
Icardı'nin maaşının sadece 750 bin eurosunu Galatasaray'ın üstelenecek olmasının ve bunun sosyal medyada paylaşılmasının PSG'yi zora sokabileceği belirtildi.
ARJANTİN MEDYASI ÖZEL İSTEKLERİ TEK TEK SIRALADI
Galatasaray, Paris Saint Germain'den dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisinde bulundu. Ancak bu transfer hiç de kolay olmadı... Cimbom'un yeni golcüsü Icardi'nin transfer süreci için yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecinde yaşadıkları konuşuldu. Programda Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı ve Sarı- Kırmızılı yönetimin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği belirtildi...