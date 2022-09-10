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    • Spor
    • 10.09.2022 23:10
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    • 10.09.2022 23:32
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    Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Kim Min-Jae'nin transferinin perde arkası belli oldu

    Yaz transfer döneminde geçtiğimiz sezon katıldığı Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye geçen Kim Min-Jae'nin transferinin perde arkası belli oldu. Oyuncunun menajeri Hoo Lee, yıldız futbolcuyla ilgilenen tek kulübün Napoli olmadığını belirtirken, transferi isteyen kulüpleri de açıkladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Min-Jae’yi sadece Napoli istemiyormuş! Flaş gerçekler

    Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae'nin menajeri Hoo Lee, Koreli futbolcuların olduğu bir belgeselde konuştu.

    Transferin perde arkasını anlatan Lee, yaz transfer döneminde oyuncusunu sadece Napoli'nin istemediğini belirtti. Lee, "Onun peşinde olan sadece Napoli değildi." sözleriyle bu durumu dile getirdi.

    5 DEV KULÜP DE PEŞİNDEYMİŞ
    Güney Koreli menajer, "Inter, Juventus, Tottenham, Roma ve Rennes onu transfer etmek istedi. Bu kulüplerin çoğu, yaz boyunca onunla görüntülü görüşmeler gerçekleştirdi." dedi. Napoli'ye transfer olmadan önce Rennes oyuncu için ciddi şekilde devreye girmiş ancak netice alamamıştı.

        NEDEN NAPOLİ?
        25 yaşındaki stoperin Napoli'yi tercih etme sebebini de açıklayan Lee, "Kim'in iyi bir takımda, yüksek seviyede düzenli oynamasını istedik. O takım Napoli'ydi." sözlerini dile getirdi.

        Transfer döneminde oyuncunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro'yu ödeyerek futbolcuyu bünyesine kazandıran Napoli, yıldız futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Kim Min-Jae, Napoli forması ile ilk maçlarında gösterdiği performansla alkış toplamaya başladı.

        FENERBAHÇE'DE FARK YARATTI

        1.90 boyundaki futbolcu, 2021/22 sezonunun başında Çin ekibi BJ Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerine göz kırpan Kim Min-Jae, sarı lacivertli forma ile 40 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol kaydetmişti. Min-Jae, 3.359 dakika sahada kalmıştı.

            ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇINA ÇIKTI

            Sonrasında Napoli'ye geçen Güney Koreli futbolcu, 6 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesine de çıkan Kim Min-Jae, 90 dakika sahada kalırken, takımının Liverpool karşısında rahat bir galibiyet almasında etkin isimlerden olmuştu.

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