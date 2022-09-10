Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Kim Min-Jae'nin transferinin perde arkası belli oldu

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae'nin menajeri Hoo Lee, Koreli futbolcuların olduğu bir belgeselde konuştu.
Transferin perde arkasını anlatan Lee, yaz transfer döneminde oyuncusunu sadece Napoli'nin istemediğini belirtti. Lee, "Onun peşinde olan sadece Napoli değildi." sözleriyle bu durumu dile getirdi.
5 DEV KULÜP DE PEŞİNDEYMİŞ
Güney Koreli menajer, "Inter, Juventus, Tottenham, Roma ve Rennes onu transfer etmek istedi. Bu kulüplerin çoğu, yaz boyunca onunla görüntülü görüşmeler gerçekleştirdi." dedi. Napoli'ye transfer olmadan önce Rennes oyuncu için ciddi şekilde devreye girmiş ancak netice alamamıştı.