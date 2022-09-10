Galatasaray sadece Mauro Icardi'yi transfer etmedi! Wanda Nara neler neler istemiş
Transfer sezonunda yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, transferin son gününde hücumuna dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi'yi kattı. Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Arjantinli yıldızın hem eşi hem de menjeri olan Wanda Nara ise istekleri ile sarı kırmızılı yönetime adeta kendisini de transfer ettirdi. İşte Mauro Icardi transferinin perde arkasında yaşananlar...
10.09.2022 19:29 - Son Güncelleme: 10.09.2022 19:29
Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'den kiralayarak dünya çapında ses getirdiği transferi Mauro Icardi, kiralık olarak sarı kırmızılılara katıldı.
Arjantin'deki yerel bir programda Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş süreci konuşuldu.
Programda Mauro Icardi'nin menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı belirtildi.
Galatasaraylı yetkililerin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.