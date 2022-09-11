F1 İTALYA GP yarış CANLI İZLE! Formula 1 İtalya şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?

GRİD CEZALARI SIRALAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Monakolu sürücünün 0.145 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti. Ancak grid cezalarından ötürü birçok sürücünün sıralaması değişti. Yeni sıralama ise şöyle şekillendi:

1) Leclerc 2) Russell

3) Norris 4) Ricciardo

5) Gasly 6) Alonso

7) Verstappen 8) Nyck deVries

9) Guan Yu Zhou 10) Latifi

11) Vettel 12) Stroll

13) Perez 14) Ocon

15) Bottas 16) Magnussen

17) Schumacher 18) Carlos Sainz

19) Hamilton 20) Tsunoda