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    • Spor
    • 11.09.2022 14:50
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    • 11.09.2022 14:50
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    F1 İTALYA GP yarış CANLI İZLE! Formula 1 İtalya şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?

    Formula 1 (F1) İtalya Grand Prix'i ile yarış heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Peki, F1 Formula 1 İtalya şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    F1 İTALYA GP yarış CANLI İZLE!

    Formula 1 İtalya Grand Prix'inde sıralama turları sona erdi. Bugün merakla beklenen F1 İtalya GP gerçekleşecek. Peki, F1 İtalya GP yarış ne zaman, saat kaçta? Formula 1 İtalya şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir? İşte merak edilenler!

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün yapılacak İtalya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Leclerc, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.161 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

    GRİD CEZALARI SIRALAMAYI DEĞİŞTİRDİ

    Monakolu sürücünün 0.145 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti. Ancak grid cezalarından ötürü birçok sürücünün sıralaması değişti. Yeni sıralama ise şöyle şekillendi:

    1) Leclerc 2) Russell
    3) Norris 4) Ricciardo
    5) Gasly 6) Alonso
    7) Verstappen 8) Nyck deVries
    9) Guan Yu Zhou 10) Latifi
    11) Vettel 12) Stroll
    13) Perez 14) Ocon
    15) Bottas 16) Magnussen
    17) Schumacher 18) Carlos Sainz
    19) Hamilton 20) Tsunoda

        F1 İTALYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'si F1 tuttukunları tarafından heyecanla bekleniyor. 53 tur sürecek yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

        Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

        F1'de İtalya Grandprix'i heyecanı ise yayıncı kuruluş S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

        PİLOTLAR PUAN DURUMU

        Max Verstappen (Red Bull): 310 Puan
        Charles Leclerc (Ferrari): 201 Puan
        Sergio Perez (Red Bull): 201 Puan
        George Russell (Mercedes): 188 Puan
        Carlos Sainz (Ferrari): 175 Puan
        L.Hamilton (Mercedes): 158 Puan
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        Haberler Spor F1 İTALYA GP yarış CANLI İZLE! Formula 1 İtalya şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?
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