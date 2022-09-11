F1 İTALYA GP yarış CANLI İZLE! Formula 1 İtalya şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?

Formula 1 İtalya Grand Prix'inde sıralama turları sona erdi. Bugün merakla beklenen F1 İtalya GP gerçekleşecek. Peki, F1 İtalya GP yarış ne zaman, saat kaçta? Formula 1 İtalya şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir? İşte merak edilenler!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün yapılacak İtalya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Leclerc, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.161 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
GRİD CEZALARI SIRALAMAYI DEĞİŞTİRDİ
Monakolu sürücünün 0.145 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti. Ancak grid cezalarından ötürü birçok sürücünün sıralaması değişti. Yeni sıralama ise şöyle şekillendi:
1) Leclerc 2) Russell
3) Norris 4) Ricciardo
5) Gasly 6) Alonso
7) Verstappen 8) Nyck deVries
9) Guan Yu Zhou 10) Latifi
11) Vettel 12) Stroll
13) Perez 14) Ocon
15) Bottas 16) Magnussen
17) Schumacher 18) Carlos Sainz
19) Hamilton 20) Tsunoda