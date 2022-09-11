Josef de Sousza ile İkinci Başkan Engin Baltacı, Vodafone Park'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Josef de Souza, konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı. Josef de Souza, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelecek sezon Süper Lig'den ayrılacağını açıkladı. Basın toplantısında konuşan Josef, "Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Arkadaşlarımı korudum, hakeme yardımcı oldum. Sonunda çok haksız bir ceza aldım" dedi.
HAKSIZ CEZA ALDIM
Josef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepkiyi vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile" ifadelerini kullandı.
YA ELİNDE SİLAH OLSAYDI
Josef basın toplantısında "Sahaya giren o kişi Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı, elinde sahadakileri yaralayacak bir silah olsaydı, o hareket sebebiyle bana yine bir maç ceza verilecek miydi? Bazı insanları görüyorum; benim daha çok ceza almamı istiyorlar" ifadelerini kullandı.