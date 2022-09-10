Son dakika: Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor! Olay açıklamalar

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda Beşiktaş ikinci başkanı Engin Baltacı ve futbolcu Josef de Souza, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Engin Baltacı, "İsterdik ki Ankaragücü maçı sonrası daha güzel konuları konuşmak için bir araya gelelim. Öyle bir ortam olmadı. Hukuk kazalarının düzelme ihtimalinin her zaman olduğuna inanan bir hukukçuyum. Bu kadarla başlayayım." ifadelerini kullandı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR
Ankaragücü mücadelesinde yaşanan olaylar sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza, aldığı cezanın ağır olduğunu belirterek, "Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Arkadaşlarımı korudum, hakeme yardımcı oldum. Sonunda çok haksız bir ceza aldım. Bu cezanın boyutu çok önemli değil. Ben 4-5 haftadır zaten takımdan uzağım. Niye böyle bir ceza verildiği asıl mesele. Ben orada yüzde yüz doğru bir reaksiyon gösterdim. TFF bana 5 maç da ceza verebilirdi. Böyle bir aksiyonun sonunda ceza verilmesini kabul edemiyorum. Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm." dedi.