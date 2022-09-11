Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Icardi ve Mata sözleri

Ne kadar transfer yapıyorsanız yapın, sahaya 11 kişi çıkıyorsunuz. Kadro değişimi oldu ama biz oyuncularına güvenen bir ekip olduk. Oyun olarak da ilerliyoruz. Çok fazla değişime uğramış, inandığı yolda ilerlemek isteyen bir takım olduk.