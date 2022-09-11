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    • 11.09.2022 20:29
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    • 11.09.2022 20:45
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    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Icardi ve Mata sözleri

    Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda transferin son gününde takıma katılan Mauro Icardi ile Juan Mata, mücadeleyi tribünlerden takip etti. Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, oyuncuların neden kadroda olmadığını anlattı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mata ve Icardi niye yok? Okan Buruk cevapladı

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

    Buruk, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan yeni transferler Mauro Icardi ve Juan Mata'nın son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

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    Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Son hafta 5 oyuncu katıldı. 3 oyuncumuz takımıyla çalışıyordu. Icardi sezon başı kampı yaptı ama sonraki süreçte takımla çalışma yapmadı. Juan Mata uzun süre takım çalışması yapmadı. Icardi inşallah haftaya. O da şu an tam hazır olmadığını söyledi. Erken oynaması halinde sakatlık riski de var.

    Ne kadar transfer yapıyorsanız yapın, sahaya 11 kişi çıkıyorsunuz. Kadro değişimi oldu ama biz oyuncularına güvenen bir ekip olduk. Oyun olarak da ilerliyoruz. Çok fazla değişime uğramış, inandığı yolda ilerlemek isteyen bir takım olduk.
        CANLI ANLATIM | KASIMPAŞA - GALATASARAY
        Haberler Spor Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Icardi ve Mata sözleri
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