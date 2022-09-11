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    • Spor
    • 11.09.2022 20:22
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    • 11.09.2022 20:24
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    CANLI | Gaziantep FK - Ümraniyespor

    Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    CANLI | Gaziantep FK - Ümraniyespor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

    6. hafta maçında Gaziantep ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.

    GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'den itibaren beIN SPORTS 4 ve beIN SPORTS Connect'ten canlı yayınlanıyor.

    GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR SPOR MAÇI 11'LER

    GAZİANTEP: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, A. Parmak, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo

    ÜMRANİYESPOR: Orkun, Serkan Göksu, Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Valentin, Umut Nayir

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