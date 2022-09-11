Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar

YABANCI KURALI ELEŞTİRİSİ

Yabancı kuralına da değinen Buruk, "8+3 herkesi zorluyor. O bizim için zor bir denklem. Oyuncu değiştirmek için, maç öncesinde yaklaşık 1 saat konuşuyoruz. Özkaynak düzenimizden çıkan oyuncular bizim için önemli. Altyapıdan gelen Türk oyuncularımızı hep içimizde tutuyoruz. Yusuf'u keşke Türk olarak oynatabilsek. Türk bir aileden geliyor. Bizden olan insanların burada yabancı statüsünde oynaması biraz da garip geliyor." sözlerini kullandı.