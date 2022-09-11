Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 3-2 galip ayrıldı.
Mücadele sonrasında Galatasaray başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile birlikte maçın kahramanı Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.
Galatasaray başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray daha iyi günler için çalışıyor. Güzel bir Galatasaray seyrettik." ifadelerini kullandı.
"ALIŞMALARI SÜRE ALACAK"
Sarı kırmızılıların başkanı, "Lig uzun bir maraton, henüz çok başındayız. Şampiyonluk falan konuşmak yanlış olur. Yaklaşık 26 oyuncu ayrıldı, 13 oyuncu geldi. Yeni bir takımız. Çalışıyoruz. Takımın birbirine alışması kısa bir süre alacaktır." diye konuştu.