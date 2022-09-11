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    • Spor
    • 11.09.2022 23:01
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    • 11.09.2022 23:07
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    Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı karşılaşma sonrasında başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalardan detaylar...

    takvim.com.tr
    Dursun Özbek’ten Avrupa sözleri

    Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 3-2 galip ayrıldı.

    Mücadele sonrasında Galatasaray başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile birlikte maçın kahramanı Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray daha iyi günler için çalışıyor. Güzel bir Galatasaray seyrettik." ifadelerini kullandı.

    "ALIŞMALARI SÜRE ALACAK"

    Sarı kırmızılıların başkanı, "Lig uzun bir maraton, henüz çok başındayız. Şampiyonluk falan konuşmak yanlış olur. Yaklaşık 26 oyuncu ayrıldı, 13 oyuncu geldi. Yeni bir takımız. Çalışıyoruz. Takımın birbirine alışması kısa bir süre alacaktır." diye konuştu.

        Özbek, "Tam randımana geçtiğimiz zaman, bambaşka bir Galatasaray izleyeceğimizi taraftarlarıma vadediyorum. Avrupa'da olmayı kim istemez... Galatasaray, bir Avrupa takımıdır. Galatasaray'ın her sene Avrupa'da olması gerekir." diye konuştu.

        "OYUN KÜLTÜRÜMÜZ ARTIYOR"

        Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk ise, "İstekli ve arzuluyduk. Top bizdeyken iyi hücum ettik. Onun dışında da çok fazla gol kaçırdık. Skorun çok daha farklı olması gerekiyordu. Takım oyunu ortaya çıktı, takımımızın bir ruhu oluştu. Oyun kültürümüz her geçen gün artıyor." şeklinde konuştu.

        Buruk, "Kerem çok çalışıyor. Bu tür dönemler olabilir. Bence Kerem'in ihtiyacı olan şey, attığı goldü. Bundan sonra Kerem'in performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Ona güveniyoruz." dedi.

            "DAHA FARKLI OLUYOR"

            Genç teknik adam, "Tüm oyuncularımız bizim gücümüzü artıracak. İnsan olarak çok kaliteli bir ekibiz. Takım birlikteliğinin yukarı gittiğini görüyorum. Hem karakterli hem de kendi içinde bunu yaşayabilen bir takım olunca daha farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

            YABANCI KURALI ELEŞTİRİSİ

            Yabancı kuralına da değinen Buruk, "8+3 herkesi zorluyor. O bizim için zor bir denklem. Oyuncu değiştirmek için, maç öncesinde yaklaşık 1 saat konuşuyoruz. Özkaynak düzenimizden çıkan oyuncular bizim için önemli. Altyapıdan gelen Türk oyuncularımızı hep içimizde tutuyoruz. Yusuf'u keşke Türk olarak oynatabilsek. Türk bir aileden geliyor. Bizden olan insanların burada yabancı statüsünde oynaması biraz da garip geliyor." sözlerini kullandı.

            Kaleci Muslera ile yola devam edileceğini belirten Buruk, "Kalede Muslera'yla devam etmeyi düşünüyoruz. Şu an hedefe odaklanmış durumdayız. Sol beke o girsin, sağ açığa o girsin kararından ziyade hedefimiz maçları kazanmak. Bütün oyuncular yarışacak. Bunun altını çizeyim." dedi.

                "DİREK SORUNUNU ÇÖZMEMİZ LAZIM"

                Sergio Oliveira'nın direğe takılan pozisyonu hakkında da konuşan Buruk, "Sergio'nun direk işini de çözersek, belki de ligin en çok gol atan oyuncularından biri olacak." dedi.

                Galatasaray adına 2 gol atarak maçın kahramanı olan Kerem Aktürkoğlu ise, "İki haftadır güzel bir futbol oynuyorduk. Bugün de istediğimiz sonucu aldık. İlk yarı daha farklı olabilirdi, ona da biraz konsantrasyon eksikliği diyebiliriz." diye konuştu.

                "ZAMAN ZAMAN ETKİLENİYORUZ"

                Aktürkoğlu, "Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişler olduğunda, övgüler de çok oluyor. Ben buna kendimi kaptırmak istemiyorum ama zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemeyeceğim, ben de zaman zaman bundan etkilendim." ifadelerini kullandı.

                    Yıldız futbolcu, "Takım arkadaşlarım bana çok destek oluyorlar. Mertens, gol sevincinin hayalini kur diyordu. Gomis de sürekli motive ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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