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    • Spor
    • 12.09.2022 12:29
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    • 12.09.2022 12:29
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    Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten müthiş istatistik! Liste ortaya çıktı: Tek rakibi Mario Jardel

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken mücadeleye Bafetimbi Gomis damga vurdu. Fransız yıldız her geçen maç üzerine koyarken 6 hafta sonunda gol sayısını 4’e çıkarmayı da başardı. Maç başına 0,78 gol ortalaması tutturan 37 yaşındaki Fransız yıldız böylece kulüp tarihinin yabancı forvetler içinde en başarılı ikinci ismi oldu.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Tek rakibi Mario Jardel!

    Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanırken gecenin yıldızlarından biri Bafetimbi Gomis oldu. Sezon başında takımdan gönderileceği iddia edilen Fransız yıldız her geçen maç üzerine koyarken 6 hafta sonunda gol sayısını 4'e çıkarmayı da başardı.

    MÜTHİŞ İSTATİSTİK
    Galatasaray formasını ilk olarak 2017-2018 sezonunda giyen ve geçtiğimiz sezon devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen Fransız forvet müthiş bir istatistiğe imza atmış durumda.


    KULÜP TARİHİNİN YABANCI FORVETLER İÇİNDE EN BAŞARILI İKİNCİ İSMİ
    Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şu ana kadar 54 maça çıkarken tam 42 kez ağları havlandırmayı başardı. Maç başına 0,78 gol ortalaması tutturan 37 yaşındaki Fransız yıldız böylece kulüp tarihinin yabancı forvetler içinde en başarılı ikinci ismi oldu.


        Listenin zirvesinde Mario Jardel bulunuyor. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi unvanına sahip olan Brezilyalı yıldız, Sarı-Kırmızılı takımda 24 lig maçına çıkmış ve 22 gol atarak maç başına 0,92'lik oran yakalamıştı.


        Bafetimbi Gomis ulaştığı müthiş gol yüzdesiyle Galatasaray tarihinin çok önemli yabancı forvetleri Radamel Falcao, Milan Baros, Dean Saunders ve Didier Drogba gibi isimleri sollamayı da başardı.

        İşte lig tarihinde Galatasaray'ın gol yüzdesi en yüksek yabancı forvetleri:

        FUTBOLCU MAÇ GOL ORT.
        1-Mario Jardel 24 22 0,92
        2-Bafetimbi Gomis 54 42 0,78
        3-Tortsten Gütcshow 15 10 0,67
        4-Dean Saunders 24 15 0,63
        5-Radamel Falcao 34 19 0,56
        6-Milan Baros 88 48 0,55
        7-Roman Kosecki 38 19 0,50
        8-Mbaye Diagne 44 21 0,48
        9-Ali Lukunku 14 6 0,43
        10-Didier Drogba 37 15 0,41

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        Haberler Spor Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten müthiş istatistik! Liste ortaya çıktı: Tek rakibi Mario Jardel
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