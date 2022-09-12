Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten müthiş istatistik! Liste ortaya çıktı: Tek rakibi Mario Jardel

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanırken gecenin yıldızlarından biri Bafetimbi Gomis oldu. Sezon başında takımdan gönderileceği iddia edilen Fransız yıldız her geçen maç üzerine koyarken 6 hafta sonunda gol sayısını 4'e çıkarmayı da başardı.
MÜTHİŞ İSTATİSTİK
Galatasaray formasını ilk olarak 2017-2018 sezonunda giyen ve geçtiğimiz sezon devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen Fransız forvet müthiş bir istatistiğe imza atmış durumda.
KULÜP TARİHİNİN YABANCI FORVETLER İÇİNDE EN BAŞARILI İKİNCİ İSMİ
Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şu ana kadar 54 maça çıkarken tam 42 kez ağları havlandırmayı başardı. Maç başına 0,78 gol ortalaması tutturan 37 yaşındaki Fransız yıldız böylece kulüp tarihinin yabancı forvetler içinde en başarılı ikinci ismi oldu.