Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten müthiş istatistik! Liste ortaya çıktı: Tek rakibi Mario Jardel



KULÜP TARİHİNİN YABANCI FORVETLER İÇİNDE EN BAŞARILI İKİNCİ İSMİ

Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şu ana kadar 54 maça çıkarken tam 42 kez ağları havlandırmayı başardı. Maç başına 0,78 gol ortalaması tutturan 37 yaşındaki Fransız yıldız böylece kulüp tarihinin yabancı forvetler içinde en başarılı ikinci ismi oldu.