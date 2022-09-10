Türk futbolu transferde yine şov yaptı! Avrupa’da 20’nci transferde 9’uncu

Süper Lig yine nefes nefese bir transfer dönemini geride bıraktı. Geleniyle, gideniyle, son dakika hamleleriyle uzun süre konuşulacak bir transfer periyodu yaşandı. Özellikle geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran İstanbul'un 3 büyük kulübü transferde son derece agresif bir tutum sergiledi. Hem kulüpler bazında hem de Milli Takım düzeyinde son dönemde istediği başarılardan bir hayli uzak olan Süper Lig kulüpleri transfer harcamasında ise çok sayıda ülkeyi geride bıraktı ve 116 milyon Euro ile bu alanda dünyanın 9. ligi oldu. Süper Lig transferde böylece Rusya, Meksika, Brezilya, ABD, İskoçya, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan gibi ülkeleri solladı. Transfere 116 milyon Euro yatıran Türk futbolu, UEFA sıralamasında ise dünkü sonuçların ardından ilk 20'ye yeniden girebildi. Türkiye'nin eski günlerde olduğu gibi ilk 10'un içine kendini atabilmesi ise mevcut şartlarda oldukça güç gözüküyor. Türkiye şu anda Hırvatistan, Danimarka, Norveç, Çekya ve Yunanistan gibi ülkelerin gerisinde. Türk Milli Takımı ise şu anda FIFA sıralamasında 42. durumda yer alıyor. Ay-Yıldızlılar'ı geçen ülkeler arasında Cezayir, Mısır, Kamerun, Nijerya, Tunus ve Kosta Rika bulunuyor. UEFA sıralamasında 20'inci, FIFA sıralamasında 42'inci sırada olan Türkiye'nin transferde ilk 10 içinde yer alması tartışmaları da beraberinde getireceğe benziyor.