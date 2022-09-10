Türk futbolu transferde yine şov yaptı! Avrupa’da 20’nci transferde 9’uncu

Süper Lig yine nefes nefese bir transfer dönemini geride bıraktı. Geleniyle, gideniyle, son dakika hamleleriyle uzun süre konuşulacak bir transfer periyodu yaşandı. Özellikle geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran İstanbul'un 3 büyük kulübü transferde son derece agresif bir tutum sergiledi. Hem kulüpler bazında hem de Milli Takım düzeyinde son dönemde istediği başarılardan bir hayli uzak olan Süper Lig kulüpleri transfer harcamasında ise çok sayıda ülkeyi geride bıraktı ve 116 milyon Euro ile bu alanda dünyanın 9. ligi oldu. Süper Lig transferde böylece Rusya, Meksika, Brezilya, ABD, İskoçya, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan gibi ülkeleri solladı. Transfere 116 milyon Euro yatıran Türk futbolu, UEFA sıralamasında ise dünkü sonuçların ardından ilk 20'ye yeniden girebildi. Türkiye'nin eski günlerde olduğu gibi ilk 10'un içine kendini atabilmesi ise mevcut şartlarda oldukça güç gözüküyor. Türkiye şu anda Hırvatistan, Danimarka, Norveç, Çekya ve Yunanistan gibi ülkelerin gerisinde. Türk Milli Takımı ise şu anda FIFA sıralamasında 42. durumda yer alıyor. Ay-Yıldızlılar'ı geçen ülkeler arasında Cezayir, Mısır, Kamerun, Nijerya, Tunus ve Kosta Rika bulunuyor. UEFA sıralamasında 20'inci, FIFA sıralamasında 42'inci sırada olan Türkiye'nin transferde ilk 10 içinde yer alması tartışmaları da beraberinde getireceğe benziyor.
TEK ÇÖZÜM TRANSFER Mİ?
Futbolumuzun içinde bulunduğu sorunları tek tek anlatmaya gerek yok. Ancak kulüplerimizin tek çözümü transferde gördüğü çok açık bir gerçek. 4 büyükler 17 milyar lirayı aşan borç ve son 1 yılda 2 milyar liraya yaklaşan zarara rağmen 50'ye yakın transfer yaptı. Çok önemli yıldızlar ülkemize ayak bastı. Ama sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'nde 27 yıl sonra Türk takımı olmamasının acı gerçeğiyle baş başa kaldık. Geçen hafta dünya futbolu Dinamo Zagreb'in Chelsea galibiyetini konuştu. Hırvat ekibinin bu sezonki transfer harcaması sadece 7 milyon Euro. Geliri ise 14 milyon Euro. Altyapıdan çıkardığı isimler, kadro ve oyun istikrarıyla başardı bunu Dinamo Zagreb, transferle değil. Polat Alemdar, "Sonunu düşünen kahraman olamaz" demişti. Ancak bizim kulüplerimizin bu işin sonunu ciddi şekilde düşünmeleri gerekiyor artık. (Onur Özkan)
SE ZONUN T RANSFER REKORLARI
1-Gedson Fernandes 6 milyon Euro
2-Lucas Torreira 6 milyon Euro
3-Yusuf Demir 6 milyon Euro
4-Diego Rossi 5.5 milyon Euro
5-Luan Peres 5.2 milyon Euro
EN ÇOK PAR A HARCAYAN LİGLER
1-Premier Lig (İngiltere) 2.25 milyar Euro
2-Serie A (İtalya) 749 milyon Euro
3-Ligue 1 (Fransa) 560 milyon Euro
4-La Liga (İspanya) 506 milyon Euro
5-Bundesliga (Almanya) 485 milyon Euro
6-Liga Portugal (Portekiz) 177 milyon Euro
7-Eredivisie (Hollanda) 175 milyon Euro
8-Pro Lig (Belçika) 117 milyon Euro
9-Süper Lig (Türkiye) 116 milyon Euro
10-Championship (İngiltere) 88 milyon Euro
4 BÜYÜKLERİN HARCAMASI
1-Galatasaray 31.5 milyon Euro
2-Fenerbahçe 29.8 milyon Euro
3-Beşiktaş 19 milyon Euro
4-Trabzonspor 18.8 milyon Euro