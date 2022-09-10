‘Profesör’ manşetlerde! Jorge Jesus'un hareketi Portekiz basınında gündem oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i sahasında son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in galibiyeti kadar Jorge Jesus'un maçtan sonra yaptığı olay hareket de çok konuşuldu.
Fenerbahçe'nin 'Profesör' lakaplı teknik direktörü Jesus, 2-1 kazandıkları Dinamo Kiev maçı sonrası kaleci Georgiy Bushchan'a giderek "Yere yatsana" şeklinde işaret etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Dinamo Kievli futbolcuların 90 dakika boyunca zaman geçirdiğini iddia etmişti.
BUSCHAN'A YAPTIĞI HAREKETİ MANŞETLERİNE TAŞIDI
Bu tepkiye ülkesinin medyasından Record da kayıtsız kalamadı. Gazete, Jorge Jesus'un Buschan'a yaptığı hareketi manşetlerine taşıdı. Tecrübeli teknik adamın hareketini manşet yapan Record Gazetesi, tecrübeli hocanın hareketinin yanı sıra maçla ilgili detaylara yer verdi.