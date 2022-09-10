‘Profesör’ manşetlerde! Jorge Jesus'un hareketi Portekiz basınında gündem oldu





Dinamo Kiev maçından sonra açıklamalarda bulunan Jesus, "Sözlerle değil el işaretiyle 'Artık istediğin kadar yerde yatabilirsin. İstersen 1 saat yat. Hiçbir önemi yok' demek istedim. Futbol defansif organizasyonunuzun iyi olması lazım. Rakibinizi durdurmak için bu tarz hareketlere gerek yok. Dinamo Kiev 90 dakikalık maçta bu tarz hareketler yaptı" ifadelerini kullandı.