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    • 10.09.2022 12:38
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    • 10.09.2022 12:38
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    ‘Profesör’ manşetlerde! Jorge Jesus'un hareketi Portekiz basınında gündem oldu

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i sahasında son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etti. Kanarya'nın Jorge Jesus’un maçtan sonra yaptığı olay hareket de çok konuşuldu. Bu tepkiye ülkesinin medyasından Record da kayıtsız kalamadı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | ‘Profesör’ manşetlerde

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i sahasında son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in galibiyeti kadar Jorge Jesus'un maçtan sonra yaptığı olay hareket de çok konuşuldu.

    Fenerbahçe'nin 'Profesör' lakaplı teknik direktörü Jesus, 2-1 kazandıkları Dinamo Kiev maçı sonrası kaleci Georgiy Bushchan'a giderek "Yere yatsana" şeklinde işaret etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Dinamo Kievli futbolcuların 90 dakika boyunca zaman geçirdiğini iddia etmişti.


    BUSCHAN'A YAPTIĞI HAREKETİ MANŞETLERİNE TAŞIDI
    Bu tepkiye ülkesinin medyasından Record da kayıtsız kalamadı. Gazete, Jorge Jesus'un Buschan'a yaptığı hareketi manşetlerine taşıdı. Tecrübeli teknik adamın hareketini manşet yapan Record Gazetesi, tecrübeli hocanın hareketinin yanı sıra maçla ilgili detaylara yer verdi.



        Dinamo Kiev maçından sonra açıklamalarda bulunan Jesus, "Sözlerle değil el işaretiyle 'Artık istediğin kadar yerde yatabilirsin. İstersen 1 saat yat. Hiçbir önemi yok' demek istedim. Futbol defansif organizasyonunuzun iyi olması lazım. Rakibinizi durdurmak için bu tarz hareketlere gerek yok. Dinamo Kiev 90 dakikalık maçta bu tarz hareketler yaptı" ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'ye geldiği günden beri taraftarın sevgilisi olmayı başaran Portekizli teknik adam, ilerlemiş yaşına rağmen saha kenarında ve maçtan sonra enerjisiyle takımına her zaman büyük güç veriyor.

        UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de ise 5 maçta elde ettiği 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

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