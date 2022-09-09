Alanyaspor evinde kazandı! Alanyaspor - Ankaragücü: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Akdeniz ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.
Alanya'nın gollerini 65. dakikada yeni transfer Ahmed Hassan ve 87. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Konuk ekibin golü ise 69. dakikada Yasin Güreler'den geldi.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 8'e çıkarırken, Başkent ekibi 1 puanda kaldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
4. dakikada Alanyasporlu Balkovec'in sağ kanattan kullandığı kornerde, rakip savunmadan seken topa Fatih Aksoy, kaleyi çaprazdan gören pozisyonda vururken, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.
15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Eduardo'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, top Ankaragücü kalecisinde kaldı.