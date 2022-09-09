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    • Spor
    • 09.09.2022 22:10
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    • 09.09.2022 22:10
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    Alanyaspor evinde kazandı! Alanyaspor - Ankaragücü: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

    Son dakika Süper Lig haberleri! Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 2-1'lik skorla Akdeniz ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Alanyaspor evinde kazandı!

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Akdeniz ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

    Alanya'nın gollerini 65. dakikada yeni transfer Ahmed Hassan ve 87. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

    Konuk ekibin golü ise 69. dakikada Yasin Güreler'den geldi.

    Alanyaspor bu sonuçla puanını 8'e çıkarırken, Başkent ekibi 1 puanda kaldı.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    4. dakikada Alanyasporlu Balkovec'in sağ kanattan kullandığı kornerde, rakip savunmadan seken topa Fatih Aksoy, kaleyi çaprazdan gören pozisyonda vururken, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.

    15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Eduardo'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, top Ankaragücü kalecisinde kaldı.

        19. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında Moreira'nın derinlemesine pasıyla savunma arkasına hareketlenen Ariyibi'nin şutunu kaleci Runnarson kurtardı.

        36. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın köşe atışını pas olarak Efkan Bekiroğluna çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, top kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.

        45+3. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında sağ kanatta topla buluşan Ariyibi, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Beridze'nin bekletmeden çektiği şut sonrası meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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        Haberler Spor Alanyaspor evinde kazandı! Alanyaspor - Ankaragücü: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
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