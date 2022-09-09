Transferin son gününde bombalar patladı! Icardi, Mata, Yusuf Demir
Transfer ve tescil döneminin son günü olan 8 Eylül 2022 tarihinde kulüpler yaptıkları hamlelerle ağızları açık bıraktı. Galatasaray Icardi, Mata ve Yusuf Demir hamleleri ile ses getirirken, Beşiktaş Tayfur Bingöl, Nathan Redmond ve Tayyip Talha Sanuç ile el sıkıştı. Fenerbahçe transferin son gününü sessiz geçirirken, Trabzonspor'da ayrılıklar yaşandı. İşte transfer döneminin son gününden öne çıkan transferler...
09.09.2022 13:33 - Son Güncelleme: 09.09.2022 13:33
Yaz boyunca yaptığı hamleler sonrasında dünya gündemine oturan Galatasaray ise transferin son gününde kadrosuna kattığı isimlerle sükse yarattı.