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Transferin son gününde bombalar patladı! Icardi, Mata, Yusuf Demir

Transfer ve tescil döneminin son günü olan 8 Eylül 2022 tarihinde kulüpler yaptıkları hamlelerle ağızları açık bıraktı. Galatasaray Icardi, Mata ve Yusuf Demir hamleleri ile ses getirirken, Beşiktaş Tayfur Bingöl, Nathan Redmond ve Tayyip Talha Sanuç ile el sıkıştı. Fenerbahçe transferin son gününü sessiz geçirirken, Trabzonspor'da ayrılıklar yaşandı. İşte transfer döneminin son gününden öne çıkan transferler...

Yasin Mutlusan
takvim.com.tr
09.09.2022 13:33 - Son Güncelleme: 09.09.2022 13:33
Transferin son gününde bombalar patladı! Icardi, Mata, Yusuf Demir

Avrupa'da 1 Eylül'de kapanan transfer döneminin ardından Süper Lig'de transfer dönemi devam ediyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferin son gününde bombalar patladı! Icardi, Mata, Yusuf Demir

8 Eylül tarihinde tamamlanan transfer tescil dönemi resmi olarak sona erdi.

Transferin son gününde bombalar patladı! Icardi, Mata, Yusuf Demir

Ligimizin takımları yaptıkları transferlerle güçlerine güç katarken, transferin son gününde takımlar yıldız bombalarını birer birer patlattı.

Transferin son gününde bombalar patladı! Icardi, Mata, Yusuf Demir

Yaz boyunca yaptığı hamleler sonrasında dünya gündemine oturan Galatasaray ise transferin son gününde kadrosuna kattığı isimlerle sükse yarattı.

Transferin son gününde bombalar patladı! Icardi, Mata, Yusuf Demir

İŞTE SÜPER LİG'DE YAPILAN SON GÜN TRANSFERLERİ

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