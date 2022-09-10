Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.09.2022 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2022 17:20
    ABONE OL

    Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayaline ulaşıyor! İspanya devine gidiyor

    Galatasaray'da sezona çok da iyi başlayamayan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya karar verdi. Eleştirilerin ve taraftar tepkilerinin merkezinde yer alan 23 yaşındaki futbolcu, İspanya La Liga'dan bir kulüp ile anlaşma sağladı. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni kulübü...

    takvim.com.tr
    Sabah
    Kerem Avrupa hayaline ulaşıyor!

    Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın yıldızı haline gelen Kerem Aktürkoğlu, 2022/23 sezonuna istediği gibi başlayamadı. 23 yaşındaki futbolcu, sezona kötü başlamasının ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

    KULÜPLE SÖZ KESTİ

    Taraftarlardan da tepki gören Aktürkoğlu, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya karar verdi. Sabah'ta yer alan habere göre yıldız futbolcu devre arası için yeni kulübü ile söz kesti.

    2020/21 sezonunun başında 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon parçalı forma ile çıktığı 52 karşılaşmada 13 gol ve 13 asist ile oynamıştı. Kerem'in bu performansı sonrasında Avrupa'ya transferinin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

        İSTENEN ÜCRET ENGEL OLDU

        23 yaşındaki futbolcunun ismi Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla uzun süre anılmıştı. Galatasaray yönetiminin 20-25 milyon Euro ücret istemesi oyuncunun Avrupa'ya transferinin önüne engel olmuştu.

        Aklının Avrupa'da olmasından dolayı performansında düşüş yaşadığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan kesin olarak ayrılma kararı aldı. Oyuncu geleceği ile ilgili temaslarda bulunurken, masadaki en ciddi teklifin Atletico Madrid'den olduğu öne sürüldü.

        ANLAŞMA TAMAM

        Transfer konusunda ne Galatasaray ne de Kerem Aktürkoğlu cephesinden herhangi bir açıklama henüz gelmezken, oyuncunun İspanyol ekibi ile anlaştığı iddia ediliyor.

            Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, daha önce İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Kerem'e birçok takımdan ilgi var. Onu, her gün gelişen Kevin de Bruyne ve Salah gibi oyuncularla karşılaştırıyorum. Bu isimler her sezon kendilerini geliştiriyorlar, Kerem de böyle. Her sezon gelişiyor. Bu yüzden en iyi takımlarda forma giyeceğinden eminim." şeklinde konuşmuştu. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Florya’da metrobüs arızası!
            Haberler Spor Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayaline ulaşıyor! İspanya devine gidiyor
                SON DAKİKA