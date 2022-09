Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayaline ulaşıyor! İspanya devine gidiyor

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, daha önce İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Kerem'e birçok takımdan ilgi var. Onu, her gün gelişen Kevin de Bruyne ve Salah gibi oyuncularla karşılaştırıyorum. Bu isimler her sezon kendilerini geliştiriyorlar, Kerem de böyle. Her sezon gelişiyor. Bu yüzden en iyi takımlarda forma giyeceğinden eminim." şeklinde konuşmuştu. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı.

