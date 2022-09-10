Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayaline ulaşıyor! İspanya devine gidiyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın yıldızı haline gelen Kerem Aktürkoğlu, 2022/23 sezonuna istediği gibi başlayamadı. 23 yaşındaki futbolcu, sezona kötü başlamasının ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.
KULÜPLE SÖZ KESTİ
Taraftarlardan da tepki gören Aktürkoğlu, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya karar verdi. Sabah'ta yer alan habere göre yıldız futbolcu devre arası için yeni kulübü ile söz kesti.
2020/21 sezonunun başında 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon parçalı forma ile çıktığı 52 karşılaşmada 13 gol ve 13 asist ile oynamıştı. Kerem'in bu performansı sonrasında Avrupa'ya transferinin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyordu.