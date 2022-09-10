Galatasaray sadece masada değil, kasada da çok önemli bir transfer başarısına imza attı





BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIYDI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan ve ligi 13. sırada bitiren takımın maaş maliyeti 30.8 milyon Euro'ydu. Bu sezon kurulan ve futbol otoriteleri tarafından 'Los Galacticos' olarak kadronun maliyeti ise geçen sezondan sadece 100 bin Euro farkla 30.9 milyon Euro oldu. Bunun birinci nedeni yönetimin tam 23 isimle yollarını ayırmış olması. Bu isimler arasında Feghouli, Babel ve Diagne gibi yüksek maaşlı yıldızlar da yer alıyordu. Hatta Falcao'nun maaşının yarısı bile ödeniyordu. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, aldığı dünya yıldızlarına futbol piyasası için makul sayılabilecek maaşlar ödedi.