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    Galatasaray sadece masada değil, kasada da çok önemli bir transfer başarısına imza attı

    Sarı-Kırmızılılar geçen sezonu 13. bitiren ve maaş bütçesi 30.8 milyon Euro olan takımı dağıttı, yerine çok sayıda dünya yıldızını kadroya kattı. Üstelik yıldızlarla dolu yeni takımın maaş yükü sadece 100 bin Euro artıp 30.9 milyon Euro’ya çıktı.

    100 bin Euro farkla yıldızlar karması!

    Cimbom tarihi bir transfer dönemi yaşadı. 13 yeni transfere imza atan Sarı-Kırmızılılar hem takımı baştan aşağıya değiştirdi hem de çok önemli yıldızlarla takviye etti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını bitiren yönetim masadaki başarısını kasaya da taşımayı başardı.



    BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIYDI
    Galatasaray'da geçtiğimiz sezon çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan ve ligi 13. sırada bitiren takımın maaş maliyeti 30.8 milyon Euro'ydu. Bu sezon kurulan ve futbol otoriteleri tarafından 'Los Galacticos' olarak kadronun maliyeti ise geçen sezondan sadece 100 bin Euro farkla 30.9 milyon Euro oldu. Bunun birinci nedeni yönetimin tam 23 isimle yollarını ayırmış olması. Bu isimler arasında Feghouli, Babel ve Diagne gibi yüksek maaşlı yıldızlar da yer alıyordu. Hatta Falcao'nun maaşının yarısı bile ödeniyordu. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, aldığı dünya yıldızlarına futbol piyasası için makul sayılabilecek maaşlar ödedi.



    MAURO ICARDI'YE 750 BİN EURO
    Mauro Icardi'nin 750 bin Euro'luk maaşı da bunun en önemli göstergesi oldu. Üstelik Galatasaray'ın 1 Temmuz'da 110 milyon Euro olan kadro değeri bugün itibari ile 158.7 milyon Euro'ya ulaştı. Şimdi herkes herkesi heyecanlandıran kadronun sahada neler yapabileceğini görmek istiyor.

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