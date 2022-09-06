Galatasaray'da Sacha Boey parmak ısırtıyor!

HARİKA İŞLERE İMZA ATIYOR

Gaziantep FK'ya karşı en çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz kop kazanan, en çok rakip pası kesen ve en çok adam eksilten ikinci adam olan Boey, sezon başı kampına katılmamasına rağmen harika işlere imza atıyor.