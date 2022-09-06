Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.09.2022 11:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2022 12:01
    ABONE OL

    Galatasaray'da Sacha Boey parmak ısırtıyor!

    Sezon başında kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimlerden olan Sacha Boey, gösterdiği performans ile takdir toplamaya devam ediyor. Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada ilk 11 başlayan ve sahada hiç durmadan gol veya asist arayan yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Sacha Bey diyeceksiniz

    Galatasaray, Gaziantep FK engelini son dakikalarda bulduğu gollerle geçerek çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların sağ bekteki etkili oyuncusu Sacha Boey sezon başından beri ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.

    TERSİNE ÇEVİRDİ

    Cimbom'un genç yeteneği Sacha Boey, futbolun ezberlerini de bozdu… Bir futbol klasiği olan, "Sezon başı kamp yemeyen oyuncu performans veremez. Form tutması zaman alır." sözünü Boey tersine çevirmiş durumda.

    HARİKA İŞLERE İMZA ATIYOR

    Gaziantep FK'ya karşı en çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz kop kazanan, en çok rakip pası kesen ve en çok adam eksilten ikinci adam olan Boey, sezon başı kampına katılmamasına rağmen harika işlere imza atıyor.

    DÜNYA YILDIZINA BENZETİLİYOR

    21 yaşındaki genç yetenek oynadığı futbolla taraftarın gözünün pasını silerken sosyal medyada ise oyun gücü ve tarzıyla Liverpool'un yıldızı Trent Alexander-Arnold'a benzetiliyor.

        OKAN HOCA TEBRİK ETTİ
        Gaziantep FK maçında 69 kez topla buluşan Boey, 13 kez ikili mücadele kazandı. 7 çalım attı. Rakip sahada 6 kez buluşurken 3 kez de pas arası yaptı. Bitmek bilmez enerjisiyle hücuma müthiş katkı veren Boey'u maçtan sonra Okan hoca özel olarak tebrik etti.

        Sezon başında adı gönderilecekler listesinde olan Sacha Boey müthiş performansıyla Okan Buruk'un da fikrini değiştirdi. Cimbom'un güç deposu bu sezon tüm lig maçlarında 90 dakika sahada kaldı.

        Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu yeni transfer Leoı Dubois'ya da şimdilik forma vermeyecekmiş gibi gözüküyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        PKK’nın sözde Van sorumlusu etkisiz hale getirildi
        Haberler Spor Galatasaray'da Sacha Boey parmak ısırtıyor!
            SON DAKİKA