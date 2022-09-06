Galatasaray'da Sacha Boey parmak ısırtıyor!

Galatasaray, Gaziantep FK engelini son dakikalarda bulduğu gollerle geçerek çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların sağ bekteki etkili oyuncusu Sacha Boey sezon başından beri ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.
TERSİNE ÇEVİRDİ
Cimbom'un genç yeteneği Sacha Boey, futbolun ezberlerini de bozdu… Bir futbol klasiği olan, "Sezon başı kamp yemeyen oyuncu performans veremez. Form tutması zaman alır." sözünü Boey tersine çevirmiş durumda.
HARİKA İŞLERE İMZA ATIYOR
Gaziantep FK'ya karşı en çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz kop kazanan, en çok rakip pası kesen ve en çok adam eksilten ikinci adam olan Boey, sezon başı kampına katılmamasına rağmen harika işlere imza atıyor.
DÜNYA YILDIZINA BENZETİLİYOR
21 yaşındaki genç yetenek oynadığı futbolla taraftarın gözünün pasını silerken sosyal medyada ise oyun gücü ve tarzıyla Liverpool'un yıldızı Trent Alexander-Arnold'a benzetiliyor.