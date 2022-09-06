Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş Redmond'un peşinde! Kıyasıya savaş

Süper Lig'de transfer sezonunun bitimine artık sayılı saatler kaldı… Süper Lig için transfer sezonu Perşembe günü son buluyor. Transferin sona ermesine az bir süre kala yurt dışından flaş iddialar ortaya atılıyor.
3 DEV YARIŞTA
The Athletic'in haberine göre, Southampton forması giyen Nathan Redmond'u Süper Lig'in 3 devi kadrosuna katmak için uğraş veriyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncuyu son dakikada kadrosuna katmak için ciddi bir girişim içinde olduğu vurgulandı.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
İki kanatta da oynayabilen yıldız futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve kulübünün de transfer için her türlü kolaylığı sağlayacağı belirtildi.