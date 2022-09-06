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    • Spor
    • 06.09.2022 12:08
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    • 06.09.2022 12:14
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    Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş Redmond'un peşinde! Kıyasıya savaş

    Süper Lig'de 8 Eylül tarihinde sona erecek olan transfer dönemi öncesinde takımlar takviyelerini yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fırsat transferlerini tamamlamak için çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in üç büyüğü Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Transferin son anlarında Redmond savaşı

    Süper Lig'de transfer sezonunun bitimine artık sayılı saatler kaldı… Süper Lig için transfer sezonu Perşembe günü son buluyor. Transferin sona ermesine az bir süre kala yurt dışından flaş iddialar ortaya atılıyor.

    3 DEV YARIŞTA

    The Athletic'in haberine göre, Southampton forması giyen Nathan Redmond'u Süper Lig'in 3 devi kadrosuna katmak için uğraş veriyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncuyu son dakikada kadrosuna katmak için ciddi bir girişim içinde olduğu vurgulandı.

    KOLAYLIK SAĞLANACAK

    İki kanatta da oynayabilen yıldız futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve kulübünün de transfer için her türlü kolaylığı sağlayacağı belirtildi.

        1 DAKİKA SAHADA KALDI

        28 yaşındaki Redmond'un kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İngiliz futbolcu, bu sezon Southampton'da sadece 1 maçta forma şansı bulurken, 1 dakika sahada kalabildi.

        2016 yılından beri Southampton forması giyen 28 yaşındaki İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Norwich City 6 yıl önce tecrübeli kanat oyuncusu için 13.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

        İngiltere Milli Takımı'nda da 1 kez forma şansı bulan Redmond, 264 Premier Lig maçında 28 gol atarken 26 da asiste imza attı. Kariyerinde 441 maça çıkan başarılı futbolcu, 52 gol ve 59 asistle 111 gole katkıda bulundu.

        *Oyuncunun performans bilgisine ulaşmak için görsele tıklayınız!

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