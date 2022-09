Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş Redmond'un peşinde! Kıyasıya savaş

3 DEV YARIŞTA

The Athletic'in haberine göre, Southampton forması giyen Nathan Redmond'u Süper Lig'in 3 devi kadrosuna katmak için uğraş veriyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncuyu son dakikada kadrosuna katmak için ciddi bir girişim içinde olduğu vurgulandı.