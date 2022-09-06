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    Beşiktaş'ın yaşanan skandal olaylarla ilgili tepkisi sürüyor: Ya elinde bıçak olsaydı!

    Siyah-Beyazlı Yönetim TFF’ye Josef’in kırmızı kartının iptaliyle ilgili yaptığı başvuruda, “Saldırganın elinde ya bıçak olsaydı?” şeklinde soru yöneltti.

    Ya elinde bıçak olsaydı!

    Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar sıcaklığını koruyor. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından skandal yaşandı. Bir Ankaragücü taraftarı, tribünden atlayarak orta sahaya kadar geldi ve Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Güvenlik görevlilerinin müdahale edemediği şahsı, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza etkisiz hale getirdi. Josef, saldırgana müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart gördü.



    BIÇAĞI DÜŞÜRDÜ MÜ?
    Saldırının ardından sporseverler Futbol Federasyonu'na ve güvenlik görevlilerine tepki gösterirken, "Ya elinde bıçak olsaydı?" yorumları yapıldı. Kısa bir süre sonra ise, saldırganın üstünde gerçekten bıçak olduğu, koşarken düşürdüğü ve Ankaragücü futbolcusunun güvenlik görevlisine teslim ettiği iddia edildi. Beşiktaş Yönetimi de TFF'ye Josef'in kırmızı kartının iptali başvurusunda aynı soruyu yönelttiği öğrenildi. Siyan-Beyazlılar'ın yaptığı itirazda, "Saldırganın elinde ya bıçak olsaydı?" ifadeleri kullanıldı. Futbol Federasyonu'nun olayla ilgili vereceği kararlar merak ediliyor.



    AJAX-AZ ALKMAAR MAÇINI EMSAL GÖSTERDİ
    2011-2012'de oynanan Ajax-AZ maçının 35. dakikasında sahaya giren bir Ajax taraftarı, AZ kalecisi Esteban'a saldırmış, eski Trabzonsporlu kaleci de taraftara karşılık vermişti. Maç tatil edilmişti. Hollanda Futbol Federasyonu, Esteban'ın kırmızı kartını iptal etmiş ve tekrar maçında Esteban oynamıştı. Beşiktaş, bu kararı emsal gösterdi. Ayrıca 2007 yılındaki Trabzon- Beşiktaş ve 2020'deki F.Bahçe-Başakşehir maçından örnekler de dosyada yer aldı.



        SALDIRMA NİYETİM YOK
        Josef de Souza, "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok" dedi.



        SALDIRAN TARAFTAR SERBEST!
        A.Gücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek Beşiktaşlı oyunculara saldıran B.Ö isimli taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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