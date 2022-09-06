Beşiktaş'ın yaşanan skandal olaylarla ilgili tepkisi sürüyor: Ya elinde bıçak olsaydı!





BIÇAĞI DÜŞÜRDÜ MÜ?

Saldırının ardından sporseverler Futbol Federasyonu'na ve güvenlik görevlilerine tepki gösterirken, "Ya elinde bıçak olsaydı?" yorumları yapıldı. Kısa bir süre sonra ise, saldırganın üstünde gerçekten bıçak olduğu, koşarken düşürdüğü ve Ankaragücü futbolcusunun güvenlik görevlisine teslim ettiği iddia edildi. Beşiktaş Yönetimi de TFF'ye Josef'in kırmızı kartının iptali başvurusunda aynı soruyu yönelttiği öğrenildi. Siyan-Beyazlılar'ın yaptığı itirazda, "Saldırganın elinde ya bıçak olsaydı?" ifadeleri kullanıldı. Futbol Federasyonu'nun olayla ilgili vereceği kararlar merak ediliyor.